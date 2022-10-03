2022年诺贝尔颁奖季：瑞典生物学家斩获医学奖

2022年诺贝尔奖

周一（10月3号），诺贝尔医学奖在欧洲持续战争的阴影下拉开了全球最著名的慈善奖项的序幕。120多年前，诺贝尔奖诞生于 "美好时代 "的乐观主义中，如今，诺贝尔奖再次面临着 "人类恩人 "的庆祝活动和一个特别沉重的悲剧年的强烈对比。

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最先公布的医学或生理学奖于格林尼治标准时间9时30分左右在斯德哥尔摩宣布。花落67岁的瑞典人斯万特-派博（Svante Pääbo）手中，他对尼安德特人的基因组进行了测序并创立了古基因组学。

评审团公布的获奖理由是： "通过揭示区分所有活人和已灭绝人种的基因差异，他的发现为探索是什么让我们人类如此独特提供了基础。”

诺贝尔奖委员会在其决定中补充说："智人和我们最接近的现已灭绝的亲属之间的基因差异在通过派博的工作确定之前是未知的。派博发现，在这些现已灭绝的人类和智人之间发生了基因转移。这种古老的基因流向现代人类，对生理产生了影响，例如影响我们的免疫系统对感染的反应方式。

报道指出，派博可谓子承父业，他的父亲苏恩·伯格斯特穆（Sune Bergström）也于1982年获得诺贝尔医学奖。

颁奖之前的预测可能获奖的研究中，包括乳腺癌治疗，信使RNA疫苗和疾病检测方面的进展等。

医学奖之后，接下来颁发的奖项分别是是：周二物理学，周三是化学，然后是人们最期待的两个奖项：周四的文学奖和周五的和平奖，这是唯一在奥斯陆宣布的奖项。 经济学奖是最近才设立的，将在下周一颁布，并结束2022年的颁奖季。

法新社指出，近几十年来，尽管评委们努力为更多女性颁奖，但美国或美国的男性研究人员仍然在很大程度上主导着诺贝尔科学奖。2021年的诺贝尔奖年也不例外，有12名获奖者，只有一名女性。所有的科学奖都给了男人。

对于周四的文学奖，自然有“开始了新一轮的猜测，接受法新社采访的评论家们倾向于一个更熟悉的名字，这是相较于 2020年美国诗人路易斯-格吕克（Louise Glück）和去年的获奖者英国坦桑尼亚裔小说家阿卜杜拉扎克-古尔纳（Abdulrazak Gurnah）这两位并不为大众所熟知的作家而言。

评论家提到的名字有， 美国的乔伊斯-卡罗尔-欧茨（Joyce Carol Oates）、法国的安妮-欧诺（Annie Ernaux）或玛丽斯-康德Maryse Condé、俄罗斯的卢德米拉-乌利茨卡娅（Ludmila Oulitskaïa）或加拿大的玛格丽特-阿特伍德（Margaret Atwood），这些女性可能可以回应评委这些年来的男女平等努力。

在博彩网站上，法国人米歇尔 维勒贝克（Michel Houellebecq）目前最受欢迎。他甚至排在8月份的刺杀案的受害者萨尔曼-拉什迪(Salman Rushdie)之前。

法新社还预测，今年可能再次产生最大影响的是和平奖。在已经把奖项颁发给了俄罗斯记者德米特里-穆拉托夫（Dmitri Muratov）--以及菲律宾记者玛丽亚-雷萨（Maria Ressa）之后，挪威委员会是否会在入侵乌克兰之后颁发一个反普京奖引人关注。因为自第二次世界大战以来，还没有一个国家间的冲突如此接近奥斯陆。

在列出的可能获奖人名单上，包括正在调查乌克兰战争罪行的国际刑事法院，以及同样设在荷兰的国际法院都被提及。被监禁的俄罗斯反对派人士阿列克谢-纳瓦尔尼和白俄罗斯反对派人士斯维特拉娜-季哈诺夫斯卡娅也在其中。

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