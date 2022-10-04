美国据报本周或将宣布对中国“最强有力”高科技禁令

美国对华科技出口禁令

华尔街日报引述知情人士称，拜登政府正为针对半导体及半导体生产设备实施新的出口管制做准备。这是旨在抑制中国生产速度最快、最尖端芯片潜力的最新努力。

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最近几周，拜登政府已然针对美国出口部分用于人工智能计算领域的芯片以及用于生产某些最强大数据处理芯片的制造设备实行新限制。

但据上述知情人士称，更多的出口限制正在考虑之中，包括针对高端内存芯片制造能力和用于一些最尖端芯片制造工具的先进组件的限制。他们说，先进量子计算是正在讨论的另一个目标。

美国之音相关报道同时指出，消息人士们说，拜登政府将参照前特朗普政府对付华为公司的做法，禁止世界任何国家的公司向中国出售使用美国相关高端科技生产的产品。

据信，这将是迄今为止美国政府为了切断中共获得美国高端半导体技术来源所采取的最强有力措施。

科技业界曾担心，单方面限制美国公司向中国出口高科技的做法可能会伤害美国的商业利益，同时又不能阻止中共获得相关高科技，因为它可以从其他国家购买使用美国技术生产的产品。

另外，纽约时报和路透社周一（10月3日）亦曾先后发表报道，引用消息人士们的话说，最新的禁令最快在这个星期出台。

不过，白宫和美国商务部官员都拒绝证实相关报道。

分析人士们说，中国的研究机构、国营公司和互联网企业正通过超级计算机研制和生产大规模监控系统，并研发对付美国的新一代武器。例如，中共使用美国英特尔公司和英伟达公司的芯片制造超级计算机，将其用于处理和分析在新疆地区收集到的针对维吾尔人的大量监控录像。

此前，英伟达公司和其他几间大型的美国芯片公司接到了美国商务部发出的禁止向中国出口用于提升人工智能技术的高端芯片的指令。

消息人士们说，商务部正在将此前向有关公司发出的临时禁令写成法规，因此可能会涵盖更大的限制范围，使得没有收到具体禁令通知的相关公司也属于规管之列。

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