与卡塔尔竞争 沙特举办2029年冬季亚运会

沙特阿拉伯/体育

卡塔尔2024年将在装满空调的运动场举办世界杯足球赛早已引发舆论强烈反弹，10月5日沙特阿拉伯举办2029年亚洲冬季运动会的消息更是引发舆论震惊，可以想象在沙漠上建造滑雪场将付出何等沉重的环境代价。此外，国际特赦法国分部就此发推文，谴责体育组织无视举办国人权问题。

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事实上，今年北京冬奥会的选拔赛就是在迪拜的滑雪场举行，这是一个巨大的装满空调的购物中心，当时室外的温度是摄氏30℃ 。

在联合国举行气候峰会的前夕，在地球升温导致今年夏天全世界各地都遭受酷暑干旱的严重影响的背景下，将冬季亚运会的举办资格交给沙特阿拉伯确实令人匪夷所思。

而对利雅得来说，这是一次在国际舞台展示自己的一次机会，也是要同卡塔尔等邻国在体育领域一比高低。

事实上，沙特阿拉伯在一级方程式赛车、自行车或足球方面等体育项目早已投入大量资金，还通过购买英国纽卡斯尔足球俱乐部计划共同主办2030年世界杯足球赛。

法国图尔大学海湾国家体育地缘政治学研究学者Raphaël Le Magoariec向法新社解释说，沙特阿拉伯的每个项目都有一个独特的目标，而亚运会的目标是 "首先是经济"。利雅得举办冬季亚运会的主要目的是想推广它的未来之城—Neom。

Neom是由沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼支持的价值数千亿美元的综合体，目前还仅仅只是一个闪闪发光的模型。但其发起人的目标是在2026年开业，届时将有全年的滑雪场、人工湖、豪宅和豪华酒店。不过，鉴于当地有限的降水量，届时是否能够保障有雪？这是一个巨大的未知数。

Raphaël Le Magoariec向法新社表示，沙特举办冬季亚运会的目的并不是要吸引欧洲观众，而是要吸引中东、俄罗斯、印度和中国的富裕阶层。

那么，亚洲奥林匹克理事会为何会做出如此选择？因为今天国际体育机构的信誉与其是否关注生态与社会议题密切相关。

法国雷恩第二大学的体育地缘政治学专家皮姆-弗舒伦（Pim Verschuuren）表示，在没有任何别的选择的前提下，奥委会也别无选择。北京与东京在举办了多次冬季亚运会之后不再申请。

事实上， 申办危机已经蔓延到亚洲以外，涉及所有大型的体育盛会， 皮姆-弗舒伦认为，下一步关键是哪个组织率先减少其活动的规模与影响；以满足可持续性标准。但是这些机构都十分积重难返，难于适应气候危机的迫切性。

除了环境因素之外，沙特阿拉伯，卡塔尔等国的人权纪录经常受到国际人权组织的批评，国际特赦法国分部就此发表推文，指出，2018年俄罗斯足球杯之后是2022年北京冬奥会，之后又是2024年的卡塔尔足球杯与2029年的沙特冬运会。对国际体育机构来说，人权只是笑话吗？

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