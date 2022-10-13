美国联邦通信委员会据报拟禁止在美销售所有新的华为和中兴设备

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美国短新闻网站Axios周四引述消息人士的话报导称，美国联邦通信委员会（FCC）计划禁止在美国销售所有新的华为和中兴通讯设备，以及其他三家中国公司的一些视频监控设备的销售，这是出于国家安全考虑。

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报导指，此举标志着美国联邦通信委员会首次以国家安全为由禁止电子设备销售，加强了特朗普政府期间开始收紧的对这两家中国企业的钳制。对于美国一些小型电信供应商来说，代价可能是更高的成本，由于中国公司设备的价格低廉，它们对中国产品青睐有加。

10月5日，美国联邦通信委员会主席罗森沃尔特（Jessica Rosenworcel）向该委员会分发了一份命令草案。两位直接知情的消息人士告诉Axios，该命令，仍需进行表决——将有效禁止对其国家安全构成威胁的公司在美国销售新设备。

报导称，该命令将禁止在美出售华为和中兴的电信设备。美国联邦通信委员会之前禁止美企使用联邦资金从这些公司购买设备，但新命令将把这一禁令扩大到所有采购。美国联邦通信委员会的命令还将确定对用于公共安全的视频监控设备的销售禁令的范围。消息人士告诉Axios，这将影响的中国公司包括海能达通信、海康威视和大华技术公司。

与此同时，一位消息人士告诉Axios，这项禁令不具有追溯力，因此这些公司可以继续销售经美国联邦通信委员会之前批准的产品。但是，需要该委员会新批准的新机型或设备将被禁止。

海康威视发言人在一份声明中向Axios表示：“海康威视没有对美国构成安全威胁，没有任何技术或法律理由说明为什么海康威视应该受到即将出台的联邦通信委员会规则的影响”。华为和中兴没有回应评论请求。

此前，美国联邦通信委员会被要求在《2021年安全设备法》通过后一年内对该命令进行表决，拜登总统于2021年11月11日签署了该法案，使之成为法律。该法要求美国联邦通信委员会禁止那些对美国“国家安全构成不可接受的风险”的公司销售设备。

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