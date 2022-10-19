研究显示冰土融化释放新病毒 学者警告GOF病毒同样威胁人类

新冠溯源

加拿大渥太华大学病毒学研究专家10月19日发表在英国皇家学会生物研究杂志《Proceedings B》上的研究报告指出，地球升温导致冰土融化，从冰土中释放的病毒可能对人类构成新的威胁，尤其当这些病毒与通常不会接触的宿主聚集在一起。不过报告认为发生大流行病的概率较低。

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同冰土融化可能释放的病毒相对比，在毫无限制的前提下从事病毒增功能研究可能导致更大的威胁。

一项包括美国波士顿大学学者在内的病毒最新增功能研究引发业内人士热烈反响（https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.512134v1），该研究将新冠变种奥秘克隆病毒的刺蛋白插入别的杀伤性更强的病毒，从而制造出一个传播性能高，杀伤性强的病毒。该项研究并未向美国有关部门申报。研究成果尚未正式发表，但已经引发严厉的批评。

法国巴士德学院德教授Simon Wein-Hobsin 教授就此评论说：“类似的研究可能对人类有危险的病毒的出现提供了路线图。通过公布这些信息，作者为下一个复制者提供了便利。”

比利时鲁旺大学（Unviversit de Louvain ）神经科学研究教授Andre Goffinet 是两年多来密切跟踪新冠病毒溯源工作的巴黎团体（le Groupe de Paris ）的成员之一，对他来说，病毒增功能研究活动必须在全世界范围内受到严格的监督，他感叹如此威胁人类存亡的活动却并没有受到足够的重视。

经过两年多来的观察，他认为新冠病毒源头的真相或许已经永远无法澄清，对他来说，新冠病毒很可能来自武汉实验室的一次事故，他说：“我个人认为，武汉实验室石正丽团队在2014年，2015年非常兴奋地从事了病毒增功能研究，在不知不觉中发生了事故，这本来应该到实验室进行认真的调查，但是，今天看来是完全不可能的，因为事故的责任者无法承担如此巨大的责任，可以想象，他一定会想到要自杀！我并不认为他们是在开发生物武器，我觉得他们应该是一流的科学工作者 ，所以，我觉得原因是缺乏严谨的工作规则，再加上运气不好，所有才造成了类似的事故。当然，美国人也必须承担他们的责任，虽然这种责任是间接的，因为武汉的研究项目是与美国的机构共同合作的，尤其是彼得·达萨克（Peter Daszak），他曾经试图掩盖真相。”

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