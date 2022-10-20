非洲:几内亚的科纳克里大酒店

RFI采访 / 人文交流

在濒临大西洋的西非国家几内亚，现有约三万华人华侨，构成该国最大的外国侨民社区之一。首都科纳克里有一家由中国人经营的大酒店。这一含餐厅等配套服务的大酒店名称就叫科纳克里大酒店（Grand Hotel de Conakry）。本台法广RFI通讯员赴实地采访，在同一建筑群内还看到超市和娱乐设施。多位生活在当地的华人用法语接受了现场采访，他们有男有女。这些访谈内容已在周四更新的法语«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)的节目中播出。

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本台RFI法文网2022年10月20日星期四在法语«非洲报导»(Chronique Reportage Afrique)专栏刊出通讯员马蒂亚斯（Matthias Raynal）发自几内亚首都的一篇实地报导。在华人经营的科纳克里大酒店（Grand Hôtel de Conakry），多位生活在那里的中国侨民接受了现场采访。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法广专栏«非洲报导» © FMM - Studio Graphique

这篇法文专栏报导的原标题为：[Guinée: plongée dans l'archipel chinois de la ville de Conakry]。换作中文可译作：[几内亚:扎入科纳克里城的中国群岛内]。下面是简介以供分享。

几内亚华人在美食上没有入乡随俗 -

本台法广RFI«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)的这篇采访首先描述说，现场装饰，是一些有转盘底座的大圆桌，如同在中国随处可见的那样。本台记者与对话人相约在一间餐馆内。早上10点半，对话人Peng Sun正在科纳克里大酒店的最顶层享用着早餐。

这位对话人介绍说，这是一间在几内亚十分知名的中餐馆。几乎所有中国人都知道它。当地人也到此宴请亲朋好友。这些设施对当地社区而言十分重要。这里的华人有着自己的美食，在饮食上没有易风随俗。

RFI Image Archive / L'aéroport de Conakry, en Guinée. (illustration) 存档图片 / 几内亚首都科纳克里机场。 Getty Images - mtcurado / RFI Image Archive

本台RFI的这名对话人Peng Sun在几内亚才生活了一年多的时间。他是一家中国基建企业的口译员和贸易主管。他表示，非洲是一个十分神秘的大陆。他有意去发现这个世界，而不只是为了赚钱。

几内亚首都科纳克里城内的中国村 -

本台RFI法语通讯员注意到，在科纳克里大酒店（Grand Hôtel de Conakry）建筑群内，还有一间超市和一处Casino娱乐场。在此最好还是说汉语。这算得上是几内亚首都市中心里的一座中国小村庄。Peng Sun的女友Yao Li也接受了采访。她解释说，对大多数中国人而言，他们相信非洲是危险的，他们害怕异地的生活。安全是首要。

几内亚首都科纳克里设有中国诊所 -

本台法广RFI«非洲报导»专栏(Chronique Reportage Afrique)在这篇报道的最后部分指出，我们的对话人Peng Sun在几内亚与当地人或其它国家的侨民交往，没有语言障碍。我们的对话人Peng Sun还带着本台法语通讯员去了当地的另一家酒店le Primus。那里甚至还有一家由一名中国医生（Dr. MA）主持的诊所。这位中国医生在接受采访中说，类似设施对当地不会说法语的中国侨民就医而言十分重要。

RFI Carte Archive / Afrique : Guinée-Conakry. 存档地图 / 西非国家几内亚 RFI - L.Mouaoued

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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