美国据报考虑将对华技术管制扩大到量子计算和AI领域

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据彭博社10月21日引述消息人士的话报导，拜登政府正在探索出台新的出口管制措施的可能性，这些措施将限制中国获取一些最强大的新兴计算技术。

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据匿名的消息人士称，这些处于早期阶段的潜在计划主要集中在仍处于实验阶段的量子计算领域，以及人工智能软件。消息人士说，业内专家正在权衡如何设定这项新兴技术的限制参数。报导指，这些努力如果得到实施，将是继本月早些时候美方宣布的针对芯片制造业的限制措施之后的又一举措，旨在削弱北京在武器和监控系统中部署尖端半导体的能力。

美国已经加大了行动力度，以遏制中国开发某些技术的能力。美国认为这些技术是与其首要战略对手竞争的关键。本月初发布的全面规定还限制了美国公民和居民参与中国芯片制造业公司的方式。美国商务部工业与安全局对新措施的可能性不予置评。美国国家安全委员会发言人称，未注意到有关额外控制措施的讨论。

美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在上个月有关科技、竞争力和国家安全的演讲中，将“包括微电子、量子信息系统和人工智能在内的与计算相关技术”，称为美国“未来10年将发挥特大作用”的发展。他还指出，实施出口管制旨在“尽可能维持对对手的大幅领先”。

扩大围绕对华出口先进技术的限制将进一步引发中方不满，并迫使其他国家在世界这两个最大的经济体之间选边站。据消息人士说，这些新想法已经与美国的盟友分享。消息人士介绍，美国政府官员们仍在决定如何对量子计算进行控制，这可能会集中在输出水平和纠错率上。

一名知情人士表示，美国政府还在制定一项有关对外投资审查机制的行政命令，该机制将审查流向某些中国技术的资金，量子计算和人工智能可能包括在内。这可能包括由民主党籍联邦参议员凯西(Bob Casey)和共和党籍联邦参议员科宁（John Cornyn）早先推动的对外投资审查机制类似的部分内容。

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