非洲:一位学习汉语的加蓬记者

中国与非洲 / 汉语教学

本台法广RFI法语节目近日就中国与非洲之间关系组织系列节目，其中在加蓬的通讯员采访了一名正在学汉语的记者。

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在濒临大西洋几内亚湾的非洲国家加蓬（GABON），本台法广RFI法语通讯员Yves-Laurent Goma 近日走访了位于该国首都利伯维尔（Libreville）的一所孔子学院（institut Confucius）。那里的学生们正在练习在电话中，用汉语交流。

RFI Image Archive / Sénégal : A l'Institut Confucius de Dakar, sur le campus de l'Université Cheikh Anta Diop, le 19 octobre 2022. (illustration) © RFI / Charlotte Idrac

据介绍，本台RFI通讯员走访的这所孔子学院，开设在加蓬的奥马尔·邦戈大学（Université Omar Bongo）内。三年来，在当地年青人中取得巨大的成功。其中有一名学员是新闻工作者。他接受采访说："会有那么一天，汉语将成为一种职业语言，被广泛运用，对商业和政界人士进行采访。这是给多了一种提高自己认知和了解世界的方式。"

CHINE; GABON _Enrobé Desk Nicolas 2022.10.21 v midi Présentiel Gabon - Apprentissage de la langue chinoise 尼古拉

这名正在学习汉语的加蓬记者认为，中国的自我定位是第二强国，也许它正在等待适当时机宣告已成为第一强国。在这个采访中，他还鼓励其他年青人培养对汉语的兴趣。他认为，这是一种未来的语言。

以上是本台法广RFI加蓬通讯员的专访报导部分内容。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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