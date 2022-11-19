Theranos创始人霍姆斯被判处11年零三个月监禁

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美国加州圣何塞地方法院法官达维拉（Edward Davila）18日宣布了对已停业的血液检测初创公司Theranos前CEO霍姆斯（Elizabeth Holmes）涉嫌欺诈案的判决，她被判处11年零三个月的监禁，在获释后还要接受三年的监管。现年38岁的霍姆斯计划对判决提出上诉，她必须在2023年4月27日自动归押。

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今年1月，陪审团对霍姆斯的四项指控裁定有罪，指控她向投资者虚假陈述了这家初创公司的技术、财务状况和商业前景。美国政府的律师要求判处15年监禁，以及缓刑和赔偿，而霍姆斯的缓刑官则要求判处9年监禁。霍姆斯的辩护团队要求主审她案件的法官达维拉判处她最多18个月的监禁，然后是缓刑和社区服务。

在周五宣布判决之前，泪流满面的霍姆斯向法庭发表了讲话。“我爱Theranos。这是我一生的工作，”她说。“我试图让参与Theranos的人是我最爱和最尊重的人。我为自己的失误而感到悲痛。”

霍姆斯在庭上还向Theranos的员工、投资者和病人道歉。她说：“我非常、非常抱歉。我为建立我们的公司和拯救我们的公司付出了我的一切，我用我身体里的每一个细胞对我的失败感到后悔。”

现年38岁的霍姆斯在2003年19岁时创办了Theranos公司，此后不久就从斯坦福大学退学，全职从事该公司的工作。在经历了十年的低调创业之后，霍姆斯开始追求媒体，声称Theranos公司发明了一种技术，只需从手指上取几滴血，就能准确可靠地检测一系列疾病。

受到媒体追捧后，Theranos从一众名流投资者中筹集了9.45亿美元，其中包括媒体大亨默多克(Rupert Murdoch)、甲骨文创始人埃里森(Larry Ellison)、沃尔玛的沃尔顿家族以及美国前教育部长德沃斯(Betsy DeVos)的亿万富翁家族。

在高峰期，Theranos的估值为90亿美元，使霍姆斯成为纸面上的亿万富翁。她在杂志封面上受到称赞，经常穿着标志性的黑色高领毛衣，让人把她与已故苹果公司CEO乔布斯相提并论。

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