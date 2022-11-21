裁员潮后，推特又爆“离职潮”

科技/推特

全球知名社交媒体平台推特（Twitter）的大规模裁员风波还没有落定，现在又爆发“离职潮”。由于数百名员工拒绝在长工时、高强度的环境下工作而选择辞职，马斯克决定将各个办公室关闭至11月21日。

广告 继续浏览后续

美国媒体日前报导，法新社获得的一份推特公司的内部文件显示，推特的新当家马斯克（Elon Musk）要求员工签署承诺书，承诺在长工时、高强度的环境下工作。否则，员工就要在领取相当于三个月工资的遣送费后离职走人。

马斯克说，“展望未来，要打造具有突破性的推特2.0，在竞争日益激烈的世界取得成功，我们需要非常顽强。这就意味著要面对长时间、高强度的工作，只有出色的表现才能达到及格分。”而不同意此观点的人，可以在领到三个月工资的遣送费后离开推特。

事实上，拒绝签署承诺书的人数比想像的要多。因为太多人决定领取赔偿费用后走人，导致目前不确定哪些人会上班，所以只能先关了办公大楼。

许多技术人员的离职，可能会危及推特的日常营运，在未来面临更多的不确定因素。有业内人士和电脑程式员表示，随著推特大批工程人员被炒鱿鱼或辞职，短期内公司的营运或将受到重大影响，甚至出现系统崩溃。

从20日开始，备受瞩目的“卡塔尔世界杯”开幕。预计全世界的足球迷和网民们将利用推特等社交平台紧密互动。可恰在此时，推特爆发“离职潮”，若系统超负荷无法正常运作，恐怕会出现系统崩溃的可能。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅