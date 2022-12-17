德国越来越依赖华为5G技术

5G

据德国《明镜》周刊报道，尽管对中国参与关键基础设施的担忧日益增加，但德国对华为装备其5G移动网络的依赖程度甚至超过了其4G网络。电信咨询公司 Strand Consult的一份研究报告显示了这一点。

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根据该报告，华为占德国5G RAN（智能手机连接网络的基地台和相关基础设施）的59%，高于4G网络的57%。

许多欧洲国家已经禁止中国公司进入其全部或部分5G网络。它们担心，中国公司可能窃取数据或以其他方式破坏电信基础设施，美国正在朝这个方向施加强大的外交压力。

路透社得到的该研究报告将于下周发表。该报告概述了中国公司华为和中兴在整个欧洲推出下一代移动网络中的作用，强调了德国对其主要贸易伙伴的依赖程度和持久性。

研究报告说，“有迹象表明，德国并没有认真对待中国带来的安全威胁。”该报告将华为5G与北溪二号天然气管道相比较，反对者长期以来一直批评该管道存在安全风险，但此前却被柏林方面强行推进。

华为一再否认其设备构成安全风险，并指责华盛顿推行保护主义，试图保护那些无法与中国技术和价格竞争的美国公司。华为尚没有就研究报告表态。

德国联邦网络局对路透社表示，现行法规对核心组件和RAN的规范有所区别。批评者认为，法规对处理敏感数据的核心网络的要求最为严格，但核心网络与RAN基础设施密不可分，两者都可能构成安全风险。

社民党数字政策发言人詹斯-齐默尔曼指责网络运营商遵守了新法律的最低要求，但没有遵守其精神：“如果这种态度继续下去，我们将不得不收紧法律框架”。

Strand报告显示，虽然德国不是唯一一个在5G网络中越来越多地使用中国制造的RAN设备的国家，但许多欧洲小国，特别是北欧和东欧国家，如爱沙尼亚、立陶宛和斯洛伐克，根本就没有使用。

报告作者约翰-斯特兰德告诉路透社，其中一些国家的运营商自己选择了非中国供应商，以迎合那些担心工业间谍的企业客户。而华为在柏林的市场份额甚至高于北京，因为它在北京面临国内竞争对手中兴的激烈竞争。 德国议会2021年4月23日通过“IT-安全法2.0”。这部又被称为 “华为法”的法律为华为等下一代网络的电信设备制造商设置高门槛。根据这项立法，若供应商声明不实、不支持安全审计或未能及时报告或修补漏洞，个别的资讯科技（IT）零组件或整个公司都可能会被禁，并被宣布为不受信任的公司。

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