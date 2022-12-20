【视频】在巴黎欣赏中国诗词古风音乐之美--旅法作曲家郏国庆声乐作品专场

法国，文化艺术

当古典雅致、曲调唯美的中国古风音乐在网络乐坛流行，在巴黎，旅法作曲家郏国庆先生的声乐作品专场，就为巴黎中法乐友们呈献了一场场演绎中国诗词古风韵美的音乐盛筵。

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这场三年多就已酝酿的专场音乐会12月18日下午在巴黎十三区Salle Colonne演出厅举行。

八十八岁的郟国庆先生早年就学于上海音乐学院作曲系，后在浙江江西省歌舞团从事作曲创作，曾参与多部电视剧、歌剧和歌舞大型作品的创作，1987年移居法国后，谱写了20首优秀艺术歌曲的管弦乐总谱，著有独唱艺术歌曲两集，110首中国民歌钢琴小曲集，9部中国古典诗词大合唱系列作品等等。

音乐会图片 © 法广

18日的此次演出，是继2014年之后，郟国庆在巴黎举办的第二个音乐作品专场。

演出分上下两部分约两个多小时，选取了他在不同时期创作的共16个诗词声乐作品，其中12首古诗词，4首当代诗词。有脍炙人口的《相思》（王维）、《虞美人》（李煜），也有充满江南水乡柔美婉约的《西湖三月雨》（周祥钧）、《采莲曲》（戎昱）...

音乐会图片 © 法广

音乐会由巴黎之春合唱团主办，合唱指挥兼男中音独唱贾一然，他和其他三位音乐才俊：女中音伍艾、男高音罗发初、女高音张思珂等担纲了精彩的独唱表演。

合唱团团长吉祖英在演出后向本台表示说，此次演出的成功，是50多位参演团员经过100多天一丝不苟努力练习的结果。唐诗宋词是中国文化宝库中的两颗璀璨明珠，我们要用音乐的形式呈现给中国和法国的观众，这也是郟国庆老师的毕生心愿，他的作品很多，作品等身，但很多作品还没有被演出被呈现。在合唱团今年即将迎来十周年时，这场音乐会也是对合唱团的一个礼物，郏国庆老师几年前将个人积蓄捐献增给合唱团，就是希望以这种方式回馈社会。

点击视频收看相关报道。

旅法作曲家郏国庆声乐作品专场音乐会12月18日在巴黎十三区举行 © 法广

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