纽约时报：如何防御XBB.1.5这种病毒？

纽约时报

纽约时报日前刊文:“新冠亚变体XBB.1.5有什么特点？我们应该担心吗？” 其中就如何防御这种病毒变种的问题，访问了一些专家，主要结论是：大多数人自我保护的最好方式就是接种疫苗和加强针。

广告 继续浏览后续

纽约时报访问了加州大学洛杉矶分校大卫·格芬医学院的传染病医师和免疫学研究员奥托·杨，他说：“在大多数情况下，那些及时接种疫苗并及早接受奈玛特韦/利托那韦(Paxlovid)或瑞德西韦(remdesivir)治疗的人都会没事。” 大多数人自我保护的最好方式就是接种疫苗和加强针。

奥托·杨说，特别是那些高危人群以及在过去四到六个月没有打加强针或没有感染过新冠的人，更应该做好接种疫苗的准备。有专家甚至建议尽早接种加强针。

奥托·杨说，二价加强针可以让免疫系统学会识别2020年的原始毒株以及BA.5奥密克戎变异株。虽然二价疫苗产生的抗体抵御XBB.1.5的能力还有待观察，但如果被感染，靠加强针产生的T细胞防护仍能保护人体免受严重疾病的影响。

流行病学家兼明尼苏达大学传染病研究和政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆表示：就疫苗有效性而言，“如果我们看到死亡人数减少，患上严重疾病和住院的人数减少，那就算人们确实会被感染，也还是巨大的成功”。

奥斯特霍尔姆表示：如果是新冠重症高危人群或是家人属于易感人群，应该考虑佩戴口罩，避免进入拥挤的室内场所，并询问其他人的新冠症状或接触病毒的情况，特别是在聚会之后。这些人还应该频繁进行新冠检测，如果呈阳性应尽早使用奈玛特韦/利托那韦等抗病毒药物进行治疗。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅