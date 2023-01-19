卢米埃奖致敬失去自由的伊朗电影人

法国/伊朗/电影

法国第28届卢米埃奖于1月16日星期一在巴黎颁发。由伊朗裔女演员米娜·卡瓦尼（Mina Kavani）和扎拉·阿米尔·阿布拉希米（Zar Amin-Ebrahimi）颁发最佳电影奖，她们J借此机会向被专制政权囚禁而失去自由的伊朗电影人和伊朗人民表达怀念和敬意。

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两位女伊朗女演员（导演）在发言中真情流露，她们说：“让我们一起怀念因为一部电影或一个承诺被囚禁的那些导演们，怀念那些不能和平地生活在自己的艺术中女演员和男演员们。请允许我向亲爱的导演贾法尔-帕纳希表达非常感性和忠实的思念，他远离家人，已经被监禁了七个月，我们我想念同样失去自由的穆罕默德-拉苏洛夫（Mohammad Rasoulof ）和 穆斯塔法-艾哈迈德（Mostafa Al-Ahmad ）。“

“艾马尼被杀害事件发生四个月来，我每分每秒的思想和呼吸都献给伊朗人民，这个充满阳光的民族现在每晚都活在对朝阳恐惧的煎熬中。因为黑暗的人总是的在黎明时分处决我们的孩子。

考虑到他们的野蛮程度，我想知道我们的艺术能对他们说些什么。我现在可以肯定的是，在革命的火焰之前，电影之光梦想自由如果专制者囚禁导演、女演员和演员，审查电影，那是因为电影是巨大的，构建自由明天道路。我们将一起走在这条路上。因此，我要感谢你们通过制作这些充满光明的电影，为他们承载了这个希望。“

01:55 伊朗导演 Jafar Panahi 在伊朗家中，目前. (File photo) © AFP/Atta Kenare

据法国世界报2022年7月12号报道，几天来，接连有三位伊朗电影界人士被逮捕。7月8日星期五，穆罕默德-拉苏洛夫和他的同事穆斯塔法-艾哈迈德在家中被捕，并因其 "反革命 "活动被拘留。7月11日星期一，轮到电影制片人贾法尔-帕纳希（Jafar Panahi）被捕，他来到关押他两名同行的监狱，表达对他们命运的担忧。

报道称，几年来，在电影制作人阿巴斯-基亚罗斯塔米（Abbas Kiarostami）时期的干预比较低调的伊朗当局，现在却加紧控制，与少数“不听话”的本国电影制作人玩猫捉老鼠的游戏。贾法尔-帕纳希（Jafar Panahi），基亚罗斯塔米的前助手，2000年因《圆圈》获得威尼斯金狮奖，以及穆罕默德-拉苏洛夫（Mohammad Rasoulof），2020年因《魔鬼不存在》获得柏林电影节金熊奖，都是专制政权特别的目标，依次成为临时逮捕、监禁和禁止离开该国的受害者。

卢米埃奖由外国记者评选、是相当于金球奖之于好莱坞的电影奖项。该奖通常于凯撒电影奖颁奖前一个月举办。

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