抖音海外版承诺遵守欧盟数位服务法规并保证个资安全

抖音海外版/欧洲

抖音海外版欧洲运行情况最新报告显示，该短视频分享软件在欧洲32个国家每月的活跃用户已经达到一亿五千万。抖音海外版日前发表公报表示，公司将强化在欧洲的部署，遵守即将启动实行的欧盟数位服务法案关于打击假新闻和保护用户个人资讯的要求。

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根据抖音海外版上周推出的运行报告，该软件在欧洲32个国家的活跃用户已经从2020年底的每月一亿人，达到如今的一亿五千万。法新社17日发自巴黎的报道指出，抖音海外版声称在全球的每月活跃用户量有十亿之众，而多项调查显示，该软件尤其为4到18岁少年的喜爱，他们平均每天在该平台上花费的时间长达一小时三十分钟。

但与此同时，不仅该平台上传播的内容良莠混杂，而且一家网络内容调查网站Newsgard去年9月的调查还显示，平台上20%的视频内容包含假新闻。

该软件受众不断暴增因此引发欧盟的特别关注，软件平台是否会将用户个人数据传往中国更是欧盟担心之所在。欧盟相关负责人在不久前抖音海外版首席执行官周受资到访布鲁塞尔时，再三呼吁抖音遵守欧洲打击假新闻以及保护个人资讯的规定。

欧盟数位服务法案几个月后将启动执行。这项新法规旨在打击假新闻以及网络平台宣传仇恨的内容。大型社交媒体平台必须就他们向用户推送内容的算法做出说明。法国视听传媒机构去年底就曾批评抖音海外版在其算法运作问题上不透明。

抖音海外版17日在一份公报中表示，公司意识到继续在欧洲投资，支持不断扩大的用户群的重要性。并列举公司为因应欧盟新法规，将采取的措施，承诺保证欧洲用户的个人资讯安全，限制其员工可以进入这些数据的可能性，也将将可能减少这些数据移往欧洲之外的可能性。该公司已经在爱尔兰首都都柏林设立了一个资讯透明中心，正在考虑在都柏林开设第二个数据存储中心，也考虑开设第三个欧洲资讯存储中心。

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