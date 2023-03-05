第29届沃苏勒国际亚洲电影节进行时

青石绿竹，飞檐朱门，法国西南历史小镇沃苏勒挂起了红灯笼—第29届沃苏勒国际亚洲电影节（FICA）2月28日至3月7日在溉城浓郁的东方气氛下举行。这个欧洲最早的聚焦亚洲的电影盛会，今年遴选31个国家的85部影片竞赛展映，釜山电影节创办人及主席李庸观担任今年电影节评审团主席，电影节特别致敬土耳其导演赛米·卡普拉诺格鲁（Semih Kaplanoglu），一周的电影节期间将展映他著名的《蛋》《乳》《蜜》三部曲在内的所有作品。

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在今年入选电影节的85部电影中，有38部新片，其中9部影片入围主竞赛单元，参加电影节金环奖的角逐，分别来自于韩国、中国、印度、伊朗、菲律宾，阿塞拜疆、蒙古、新加坡和越南。中国年轻的导演刘雨霖执导的《普通男女》入围，这是该片在欧洲的首映，《普通男女》去年也入围了被誉为“亚洲戛纳电影节”的釜山国际电影节。

第29届沃苏勒国际亚洲电影节图片集锦

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今年的沃苏勒特别向土耳其导演卡普拉诺格鲁致敬，他和评审团主席李庸观一起被授予荣誉金环奖。电影节期间奖展映这位土耳其大师级导演的全部作品，事实上，卡普拉诺格鲁2002年就曾首次在沃苏勒亚洲电影节展映了其第一部电影《离家出走》，他的“梦土耳其─约瑟夫三部曲”（ 《蛋》《乳》《蜜》）曾连续三年惊艳戛纳、威尼斯、柏林三大国际影展，终部曲《蜜》更是在2010年擒下柏林影展金熊奖最佳影片，成为土耳其首位获得此项荣誉的导演。

沃苏勒亚洲电影节由一对钟爱亚洲影片的戴鲁安纳（Thérouannes）夫妇创办，在近30年间始终是法国公众了解欣赏独特的亚洲电影的机会，尤其近几年，随着亚洲的电影创作获得了前所未有的非凡发展，电影节也吸引了更多电影爱好者的关注。截至去年举办第28届时，沃苏勒电影节已累计推出近1800部亚洲影片，吸引近60 万人次入场观影。

让那些隐没在资料馆鲜为公众所知的优秀电影推介给观众是沃苏勒电影节的使命之一，今年电影节特别将关注聚焦给新加坡和菲律宾两国。 在“看新加坡电影“单元展映14部不同时期电影，回顾介绍新加坡独特的电影演变历史；此外，今年是法国与菲律宾建交75周年，电影节在FDCP（菲律宾电影发展委员会）的支持下，在"看菲律宾电影"单元展映13部影片，尤其突出部分最新修复的作品，有像Lamberto Avellana、Mario O'Hara、Ishmael Bernal等老一辈导演的影片，也包括Sheron Dayoc、Mikhail Red等菲律宾电影人才的后起之秀。

电影节另一大展映单元是 "亚洲裔移民电影"，这个主题包含了流亡或侨居外国的亚裔导演，或者是祖辈迁居国外、本人是二代或三代移民的亚裔导演的作品，这个单元不仅内容最丰富，多以反映双重文化身份困惑为主题，电影的表现形式也相当多样，展映的影片包括了动画、戏剧、悬疑、惊悚、喜剧片等各种类型。

特别提醒：在本届沃苏勒亚洲电影节之后，获奖影片将于4月21日、22日和23日在巴黎吉美亚洲艺术博物馆和Inalco（国立东方语言与文明大学）再次对公众播映。在巴黎的电影爱好者届时可以前往观看。

点击电影节预告片视频，先睹为快！

01:00 第29届沃苏勒国际亚洲电影节海报 © FICA海报

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