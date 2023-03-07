第29届沃苏勒亚洲电影节 : 关注受灾害和政治压迫民众的命运

电影节，亚洲

在经历了两年多的新冠疫情之后，第29届沃苏勒亚洲电影节突出对突尼斯、叙利亚、阿富汗、伊朗等国遭受自然灾害或政治压迫民众的关注。在2月28日举行的开幕式上，伊朗导演纳德·塞瓦简要介绍了他的同胞、曾被关押7个月的伊朗著名电影制作人贾法尔·帕纳希(Jafar Panahi)的近况, 帕纳希今年2月初刚刚获释。阿富汗女演员玛丽娜 古尔巴哈里（Marina Gulbahari）在评委见面会上则表达了对其祖国的绝望，说"我们只是想要自由......"。

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古尔巴哈里曾在西迪克-巴尔马克执导的电影《奥萨玛》中扮演角色，饰演一个在塔利班压迫下被迫装扮成男孩以养家糊口的阿富汗少女。这个角色使她在国际影坛获得声誉，之后她也出演了其他阿富汗电影，2015年她被迫离开阿富汗。 此次古尔巴哈里受邀担任本届沃苏勒电影节Marc Haaz奖项评委。

推介那些因各种原因未能公开发行的电影、包括发掘隐入资料档案已被忽视的影片，是法国沃苏勒（Vesoul）国际亚洲电影节独居特色之一。2023年入选的来自31个国家的85部影片，其中有34部是之前从未放映的影片。

两位荣誉金环奖：土耳其导演卡普拉诺格鲁和韩国导演李庸观

今年，沃苏勒电影节特别致敬土耳其导演卡普拉诺格鲁（Semih Kaplanoglu），电影节期间放映他的全部作品。卡普拉诺格鲁是为数不多的作品入选柏林电影节的土耳其电影人之一。他的三部曲之终部曲《蜂蜜》获得2010 年柏林金熊奖，《牛奶》也入选了威尼斯和戛纳电影节，其中2021年的最新作品《哈桑的承诺》入选戛纳电影节 "一种关注 "单元。在这之前，他首次被国际影坛关注就是在沃苏勒亚洲电影节上，当时他的第一部电影《离家出走》2002年首次入围沃苏勒电影节。此次电影节期间播出了他的一些从未在法国发行的电影。同时他也被授予第29届沃苏勒电影节的荣誉金环奖。

今年的另一个荣誉金环奖得主是韩国电影人李庸观，他是韩国釜山电影节的共同创始人和导演。釜山电影节是韩国最大的电影活动，也是亚洲最重要的电影活动之一，有亚洲戛纳电影节之称。几年前，因放映了一部有争议的纪录片而使釜山电影节的独立性受到考验。这部有关导致476人死亡的Sewol号沉船事件的纪录片批评了韩国救援部门和政府在处理危机中的低效率。此后电影节团队受到削减补贴和控制其艺术选片的各种压力，一度成为一场严重的政治危机，但釜山电影节保持了其发展，尤其是在李永宽的执领下。李庸观也受邀担任今年沃苏勒电影节主竞赛单元国际评委团的主席。

电影节致敬导演卡普拉诺格鲁与观众互动

在卡普拉诺格鲁《蜂蜜》一片3月5日的一场展映后，导演在现场与电影节观众进行了互动，回答有关影片的观众提问。

点击视频收看此次互动部分内容。

土耳其导演卡普拉诺格鲁与观众见面 2023 3 5 法国Vesoul © RFI中文

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