第29届沃苏勒亚洲电影节落幕 蒙古影片《销售女孩》获最高“金环奖”

电影节，亚洲，法国

第29届沃苏勒亚洲电影节3月7日（星期二)圆满落幕，当晚举行的闭幕仪式上，由韩国导演李庸观担任主席的国际评委团将今年的最高奖“金环奖”一致授予了蒙古导演森格多吉-扬奇夫多吉执导的影片《销售女孩》(The Sales Girl)。

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“金环奖”评委团在颁奖时对该影片的评语是："这是一部温暖、真诚和迷人的影片，显示了导演清晰而自信的技法，有很大精确性，情绪和音乐的运用尤其有效。“

《销售女孩》曾2022年曾在釜山电影节上放映，并在纽约和大阪亚洲电影节上获奖。

点击播放“The Sales Girl”电影宣传片（Youtube）

今年的荣誉“金环奖”授予了韩国导演、釜山国际电影节主席李庸观和土耳其导演Semih Kaplanoğlu。

第29届沃苏勒亚洲电影节闭幕仪式 © RFI

共有来自31个国家的85部影片入选今年沃苏勒电影节，其中包括38部新片。20部影片参加了7个评委会评出的11个奖项的评选：

评审团大奖：《冷如大理石》，导演阿西夫-鲁斯塔莫夫（阿塞拜疆）。

评审团特别奖：《没有尽头》，导演Nader Saeivar（伊朗）

和《京都来信》，导演Kim Min-ju（韩国）。

Netpac评审团奖：《冷如大理石》，导演阿西夫-鲁斯塔莫夫（阿塞拜疆）。

马克-哈兹奖：《冷如大理石》，导演阿西夫-鲁斯塔莫夫（阿塞拜疆）。

评论家评审团奖：《没有尽头》，导演Nader Saeivar（伊朗）。

Inalco评审团奖：《面纱背后》，导演Praveen Morchhale（印度）。

Inalco最受欢迎奖：《京都来信》，导演：Kim Min-ju（韩国）。

故事片观众奖：《＃Look at me》，导演Ken Kwek（新加坡）。

高中生评审团奖：《＃Look at me》，导演Ken Kwek（新加坡）。

纪录片观众奖：《母亲的语言》，导演Jean-Baptiste Phou（法国-柬埔寨）。

青年评审团奖：《风中之根》，导演Soraya Akhlaqi（阿富汗）。

沃苏勒电影节周二宣布，第30届电影节于2024年2月6日至13日举行。

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