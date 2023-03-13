杨紫琼摘得本届奥斯卡最佳女主角桂冠

美国奥斯卡金像奖

在颁奖典礼后，手拿奥斯卡小金人拍照的《瞬间全宇宙》主创团队。

喜剧《瞬息全宇宙》周日横扫奥斯卡，赢得七个主要奖项，影片的女主角杨紫琼摘得最佳女主角桂冠，她也是第一个获得奥斯卡这一最高演员奖项的亚洲女演员。法新社指出，由于主要创、演人员中亚裔占据了大部分，使得这部影片成为好莱坞的一个象征，因为近年来好莱坞经常被批评缺乏多样性。

广告 继续浏览后续

经过几个星期的预测，获得本届奥斯卡10项提名的热门影片《瞬息全宇宙》是周日晚间举行颁奖典礼上的大赢家，斩获最价影片、导演、女主角、男、女配角、剪辑和原创剧本七个重要奖项。影片主演——马来西亚华裔演员杨紫琼在上台领取影后小金人时，发表感言说："谢谢学院，这是历史的创举。"

杨紫琼获奖也在香港引发舆论，因为长期在香港影坛发展，也在发表获奖感言时，杨紫琼也感谢了香港给她养分，所以主管香港文化体育及旅游局的官员杨润雄就以「香港演员」祝贺杨紫琼。对此，已移民台湾的香港演员杜汶泽很不以为然，表示杨紫琼是马来西亚华裔，提醒港府不要蹭热度，并说“香港政府从来不会令人失望”。此外，对网友评论杨润雄的祝贺：“没关系，都是中国人，有什么不行”等相关言论，让杜汶泽也回应说：“全球人类都是同一个民族”。

影片讲述了由杨紫琼扮演的55岁华裔母亲伊芙琳的冒险故事，她是中国移民，日常生活千头万绪，作为洗衣店的老板工作繁重，同时还必须与抑郁症女儿的另一个自我作斗争。但有一天她突然被召唤，要从一个邪恶势力手中拯救众多的平行宇宙。

这部疯狂喜剧的原创二人组丹尼尔·谢纳特和关家永分享了奥斯卡最佳导演奖。

周日举行的第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼，香港武打明星甄子丹，也受邀担任颁奖嘉宾，此前因甄子丹对2019年香港反送中运动「是暴动而非抗议」的言论，引发香港民主人士的不满与抗议，有10万人簽名连署呼吁奥斯卡取消对他的邀请，但是甄子丹还时携妻子汪诗诗如期现身参加颁奖典礼。对此中国民运人士王丹表示：「很遗憾奥斯卡主办方还是向中共叩头了，但我相信他们会付出代价。」

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅