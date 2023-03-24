法语圈国际日和第28届法语周

法语世界 / N°023

国际 – 今天是2023年03月24日星期五。本次[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏节目围绕国际法语圈每年的两大传统文化活动：法语语言和法语圈周（SLFF）和法语圈国际日展开。

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据法国文化部官网上的介绍，法语世界的人们自1988起，每年在03月20日迎接法语圈国际日。至今年（2023年），现已届满35周年。在联合国，03月20号这一天也被称之为国际法语日。

FMM - RFI Image Archive / SLFF : la 28e Edition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 18 au 26 mars 2023. 法国文化部图片 / 第28届法语语言和法语圈周（SLFF）- 2023年03月18日至26日。 © Ministère de la Culture / FMM - RFI Image Archive

而始于1995年的法语语言和法语圈周（SLFF），每年历时一个多星期，期间涵盖国际法语日这一天。它也被简称为法语语言周。2023年第28届法语周（28e SLFF）活动起于3月18日星期六，即将在两天后的3月26日星期天结束。

-- 法语圈国际日设立35周年-

五天前的03月20日星期一，人口多达近3亿的法语世界庆祝了2023年国际法语日。

RFI Image Archive / OIF: depuis le 20 mars 1988, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. © OIF / RFI Image Archive

在西非法语国家塞内加尔，本台法广（RFI）在达喀尔（Dakar）常驻记者夏洛特（Charlotte IDRAC）于03月20号国际法语日当天发回采访报导，介绍在当地深受民众喜爱的塞内加尔私营[未来传媒广播电台]（RFM-Radio Futurs Medias）的少儿法语教学节目：[零错误]（Zéro Faute）。

在这一2023年国际法语日的特别报导中，达喀尔一所小学Ecole primaire Mamadou et Bineta的主任助理Djibril Ndiaye在接收本台法广（RFI）常驻记者采访时做出如下叙述：

“儿童在学习法语之前，首先学过其母语。鉴于这是一种第二语言，所以在语言上会相互干扰。在修习法语领域里，[零错误]广播节目为伴随学校教学的一种方式，也是一种学习媒介。”

RFI Image / Sénégal : Astou Mbene Thioub enregistre sa chronique Zéro Faute à l'école Mamadou et Bineta de Dakar le 10 mars 2023. © Charlotte Idrac / RFI

另外，当天正在录制这一法语教学节目的塞内加尔女记者Astou Mbène Thioub 也接受了采访。她表示，法语作为该国的官方语言，与其它国语之间不存在障碍，这种多样性也是一个财富。

---联合国教科文组织的致辞-

在总部位于法国首都巴黎的联合国教科文组织（UNESCO），该机构总干事奥德蕾·阿祖莱夫人（Mme Audrey Azoulay）于2023年03月20号星期一国际法语日当天致辞表示，教科文组织和国际社会礼赞世界各地的法语使用者所言说和体验的法语的多样性和普遍性。。。在这个世界性的联合国教科文组织（UNESCO）里，法语为六种官方语言之一，又与英语同为两种工作语言之一。人们因此了解这个语言共同体在构想和建设一个共同世界方面的价值。

RFI Image Archive / À l’UNESCO, organisation universelle dont le français est une des six langues officielles et, avec l’anglais, l’une des deux langues de travail, nous savons toute la valeur de cette communauté linguistique pour penser et construire un monde commun. © RFI Image Archive

曾在法国前总统奥朗德任内担任过法国文化部长（2016-2017）一职的联合国教科文组织总干事奥德蕾·阿祖莱夫人（Mme Audrey Azoulay）还表示，法语每天都因其多样性而变得更加丰富。从法国文豪莫里哀（Molière）到刚果作家索尼·拉布·坦西（Sony Labou Tansi），从拉法耶特伯爵夫人（Madame de La Fayette）到塞内加尔女作家阿米纳塔·索·法尔（Mme Aminata Sow Fall），从立陶宛（沙俄时代）的罗曼·加里(Romain Gary)到出生于达喀尔的2021年龚古尔奖（prix Goncourt）得主穆罕默德·姆布加尔·萨尔(Mohammed Mbougar Sarr)，这些用法语写作的作家们，无论他们是诞生于单一的法语环境，还是将法语与其他语言混合使用，或者选择使用法语来表达自己，都因此展现出法语的无限可能性，并开启了无数通向世界的窗户和通往未来的天地。教科文组织（UNESCO）致力于传承这种多样性，特别是通过促进在学校里使用多种语言，从而让法语能够继续伴随全世界青年的成长，也使他们可以继续为多样性添砖加瓦。

RFI Image Archive / Logo OIF - Organisation Internationale de la Francophonie. 存档图片 / 法语国家国际组织 © OIF / RFI Image Archive

此外，本台法广RFI中文节目，于上周末还收到了法语国家和地区国际组织（OIF）就国际法语日的新闻公报。法语圈的这一官方机构宣布，03月20日为公众开放日。这份公报还解释说，之所以把每年的03月20号这一天定为法语圈国际日，是为了纪念于1970年03月20日在尼日尔首都尼亚美诞生的文化和技术合作局（ACCT-Agence de Coopération Culturelle et Technique）。后经发展，如今演变成为了有54个成员、7个准成员和27个观察员的法语国家和地区国际组织（OIF）。

在法国首都，2023年法语语言和法语圈周（SLFF）起步的前夜，巴黎6区区府于03月17日上周五率先举办了巴黎第二届非洲书展的开幕活动。这一书展的组办方负责人Érick Monjour告诉本台法广（RFI）记者，除了特邀荣誉嘉宾国几内亚之外，今年还有来自阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥、塞内加尔和马里的非洲出版商参展。

cultures francophonie 24-03-2023 法语世界 第23集 - 2023法国语言周/法语圈国际日

cultures francophonie 24-03-2023 法语世界 Episode 023 28e Edition SLFF & Journée internationale de la Francophonie 2023 尼古拉

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第23个节目，介绍第28届法国语言周和2023年法语圈国际日。感谢本台法广RFI Coordination的推荐，和常驻达喀尔记者自塞内加尔首都发回实地采访录音片段，以及Lucien的技术合作。谢谢您的忠实收听。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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