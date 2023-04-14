欧洲木星冰月探测器飞向太空寻找外星生命

欧洲木星冰月探测器（JUICE）今天4月14日在法属圭亚那库鲁航天基地成功发射，标志着它开始了飞往木星及其冰冷卫星的八年旅程，去寻找适合出现外星生命的环境。

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周五格林尼治标准时间12:14，木星冰月探测器搭乘阿丽亚娜5号火箭升空后不久，在距离地球1500公里处，按计划与发射装置分离。

阿丽亚娜航天公司主席斯特凡-以色列（Stephane Israel）在圭亚那航天中心宣布：阿丽亚娜5号的任务"很成功"。

这一宣布在木星控制室引发了一片掌声，那里聚集了几位名人，包括比利时国王菲利普和法国宇航员托马斯-佩斯凯。

这种激动和松了一口气的情绪可想而知，因为由于风暴雷电天气，周四的发射不得不推迟24小时。

欧洲航天局（ESA）局长约瑟夫-阿斯巴赫（Josef Aschbacher）告诉法新社："我非常紧张，像坐过山车一样"。他还说："我为欧洲感到超级自豪，因为木星冰月探测器（Juice）是十年来最大的任务，也是有史以来飞向木星的最复杂的任务。

在与火箭成功分离后，各小组仍需等待卫星发出其第一个信号，在经历了“漫长的几分钟”的悬念后，它终于发出了信号。

然后，这个六吨重的探测器打开了巨大的太阳能电池板，有一个篮球场那么大，这是另一个关键的步骤。

接着，欧空局的木星冰月探测器首席科学家奥利维耶-维塔斯（Olivier Witass）对法新社记者说："好了，我们开始运行了"。

负责这项任务的尼古拉-阿尔托贝利（Nicolas Altobelli）解释说，这枚探测器还需要17天的时间来部署其天线。三个月后，我们将对其性能进行最终的诊断。然后我们将进入星际旅行阶段。

法国国家空间研究中心（CNES）的木星冰月项目负责人卡罗尔-拉里戈德里（Carole Larigauderie）说，木星冰月探索者的巡航将是漫长而颠簸的，绝对不"安稳"。

这枚探测器将于2031年到达其最终目的地，距离地球超过6亿公里。由于它不能直接到达木星，将不得不使用复杂的重力辅助操作，包括利用其他行星的引力来获得速度。

它将首先飞过月球和地球，然后是金星（2025年），然后再是地球（2029年），然后才飞向太阳系的巨无霸木星及其最大的几颗月亮卫星，它们都是400年前伽利略发现的：火山木卫一（Io la volcanique）及其三个冰雪伴侣欧罗巴（Europe）、木卫三（Ganymède）和木卫四（Callisto）。

这是欧洲太空局首次探索一颗排在火星之后的外太阳系行星。

法国宇航员托马斯-佩斯凯（Thomas Pesquet）告诉法新社："太空探索正在以小步快跑方式将人类知识的边界向后推。

木星冰月探测器携带了10个由空客公司设计的科学仪器（光学相机、成像光谱仪、雷达、高度计、磁力计...）。这些东西将帮助我们更好地了解被认为是"小型太阳系"的木星系统。...

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