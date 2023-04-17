【视频】SpaceX：因技术问题 推迟“星舰"的首次升空测试

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马斯克的美国太空探索技术公司SpaceX周一（4月17日）宣布，由于技术问题，原定当天进行的世界最大的飞船“星舰”首次升空测试被推迟。

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SpaceX公司周一在其视频直播中宣布，由于在准备工作的最后几分钟时遇到了技术问题，这一世界上最大的火箭飞船系统首次升空测试被推迟进行。

这枚巨型火箭原定从美国德克萨斯州南部的星际基地航天港起飞。

spaceX的一名员工在该公司的视频直播中说， "我们预计至少需要48小时才能重试这次试飞。"

马斯克稍早时发推特上说，"一个阀门似乎被冻结了 ，除非它很快开始工作，否则今天不会发射星舰"“

据报道，”星舰"高120米，是一个超重型运载火箭，能够将超过100吨的货物运入轨道。其起飞功率应该是传奇的”土星五号“的两倍多，"土星五号"是阿波罗登月计划的火箭（111米高）。“星舰"最终将被用于前往月球和火星旅行。

周一预定的飞行计划是，升空后约三分钟，下部"超级重型 "推进部分将脱离飞船，并落回墨西哥湾水域。然后，“星舰"将继续自行上升，在绕地飞行不到一圈后最终落回太平洋。

马斯克对此次飞行的风险表现非常谨慎，他担心当推进"超级重型 "的部分带有的33个 "猛禽 "引擎中一旦有一个发生爆炸，可能退扩散到其他引擎而造成 "多米诺骨牌效应"。"他说："如果发射台受损，重建可能需要几个月的时间”

首次试飞的主要目的是为下一个原型机收集尽可能多的数据。

美国国家航空航天局（NASA）将非常密切地关注这次首飞。美国航天局已选择该航天器，用于2025年进行的阿特米斯3号登月任务中，这是美国宇航员在半个多世纪后首次再次登月。

一个将成为完全可重复使用的火箭

宇航员将分别乘坐美国宇航局的新型巨型火箭SLS（高98米，起飞功率几乎是星际飞船的一半）升空。他们将乘坐猎户座太空舱前往月球，然后与已被置于月球轨道的星际飞船对接。星船将把宇航员降到月球表面。没有这个月球登陆器，阿特米斯3号就无法进行登月。

未来“星舰"将实现完全可重复使用。超重号推进部分将返回降落在其发射塔上，发射塔配备有手臂来捕捉它。而“星舰"的飞船部分将在反转火箭的帮助下返回地球。

马斯克研发可重复使用火箭的构想，目的是要打破价格限制。他周日再次表示，最终每次“星舰"飞行可能只需要 "几百万 "美元。他设想的“星舰"应首先成为人类在多个行星间的航天器，他说"我们面前有两到三年的艰难道路....，但最后我们应该获得某些成果，让我们能够在月球和火星上建立基地"。

点击视频收看有关“星舰"首次升空测试的相关报道。

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