马蒂斯：曾陷入灵感危机的画家

巴黎艺术展

艺术家陷入创作灵感危机怎么办？在60岁的时候，亨利-马蒂斯正处于他的名声鼎盛时期，然而他却对自己和自己的艺术产生了怀疑。目前正在巴黎桔园博物馆（l’orangerie）举办的主题展“Matisse, Cahiers d'art, le tournant des années 1930 " 就揭示了这位艺术家持续十年的深刻危机时期，但也正是这段危机改变了他的绘画。

广告 继续浏览后续

关于马蒂斯的展览非常多。在那些涉及到他职业生涯不同时期的展览中，很少有专门关注1930年代的。"Matisse. Cahiers d'art, le tournant des années 1930" 将关注点投射集中到这十年，因为这是马蒂斯创作生涯中十分关键的阶段。

据展览策展人Cécile Debray介绍，在20世纪30年代之交，马蒂斯过了60岁，也极富盛名。矛盾的是，尽管年轻时的作品受到欢迎，马蒂斯却经历着灵感危机，但首先对当时的作品重新评估，这些作品自然非常成功，但却使他在一定程度上落后于当时所有的先锋派。

马蒂斯于是前往高更驻足过的大溪地寻求灵感。在旅行期间，他创作了一幅不朽的壁画"舞蹈"（La Danse ），使他能够更新自己的风格。

继围绕“舞蹈”系列的实验之后，从1935年起，马蒂斯创作了许多被他称为“实验画“的作品，这些画作画风精致，都是从非常自然的、非常现实的主题开始，最终达到近乎抽象的风格，代表作就是著名的，波普风格的 "粉色裸体"。据介绍，当马蒂斯准备这幅画时，使用了小块的水粉纸来重新平衡构图，以便重新诠释和风格化这副作品

该展览展示了十年来艰苦的、有时伴随着痛苦的工作。但马蒂斯最终胜出。

这个展览以一幅所谓的“危机”画作《戴面纱的女人》开始，这幅令人印象深刻的作品里可以看到画家与绘画斗争的痕迹。最后将观者带到“罗马尼亚的上衣”前，这是一幅创作于1940年的画，显示了乔托风格的宁静。

策展人Cécile Debray认为，这就是马蒂斯在所有这些年中所寻找的：从灵感的危机中找到一个非常强烈的、非常宁静的方式，他意识到绘画是精神行为，并要将其表达出来。

在巴黎桔园博物馆举办的马蒂斯展览持续到2023年5月29日。

02:24 巴黎桔园马蒂斯展将持续到5月底 © RFI

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅