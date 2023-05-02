【视频】谈判失败，好莱坞编剧罢工 15年来首次

美国，电影

由于与主要电影公司和平台就提高薪酬谈判未能达成协议，美国好莱坞数千编剧自周二起开始罢工，这是拥有9000多名会员的美国编剧协会（WGA）15年来首次罢工，将导致夜间电视直播节目的立即停播，一些预定年内上映的影视剧及电影也将延期。

广告 继续浏览后续

据法新社获得的该工会发给其会员的电子邮件说，“我们没有与电影和广播公司达成协议。将在合同于周一午夜（国际标准时间周二7点）到期后进行罢工”。

编剧协会表示，鉴于编剧所面临的生存危机，电影公司对其诉求的回应是 "完全不够的"。

周一稍晚，由电影电视制片人联盟（AMPTP）代表的主要电影公司和平台（包括迪士尼和Netflix等）宣布与美国编剧工会（WGA）的谈判 "未达成协议"。

这是拥有 9000 多名会员的美国作家协会 15 年来的首次罢工， 2007 年该协会组织的为期 100 天的罢工令行业耗资近 20 亿美元。此次罢工可能给美国娱乐业带来灾难性的后果。

编剧们要求更高的薪酬，稳定就业的最低保障，以及从流媒体崛起所产生的利润中获得更大份额。而制片厂表示，由于经济压力必须削减成本。

编剧工会表示，他们的工资因通胀而停滞甚至下降，而雇主却在赚取利润并增加高管的薪金。越来越多的人领取的是最低工资标准，而电视台雇用的编剧越来越少，剧集越来越短。

电影电视制片人联盟（AMPTP）则说已经提出了一个 "全面建议"，包括增加编剧的工资，但考虑到其他要求的规模，不准备在该提议上有所改进。根据其声明，WGA提出的 "强制性人员配置 "的要求，即迫使电影公司 "在规定的时间内雇用一定数量的编剧，无论是否需要"是谈判分歧的主要焦点之一。

另一争论议题是如何计算流媒体剧集的编剧薪酬，这些剧集在完成后通常会在Netflix等平台上保留多年。当电影和电视剧仍然以DVD售出时，编剧可以期望在更长的时间内获得更高的“余留版权”补偿。但流媒体巨头的出现，使这种情况发生了根本性变化，导致低补偿。

编剧在流媒体每年收到的金额是固定的，即使其作品在全球范围内获得巨大的成功，WGA要求重新评估这些金额，同时还希望讨论人工智能对编剧行业的未来影响。

而影视公司表示，支付给编剧的 "余留版权"2021年达到了4.94亿美元的历史新高，比十年前的3.33亿美元有所增长，这主要是由于与流媒体有关的编剧工作爆炸性增长有关。

他们表示，由于近年来的投资及对面对其他公司在用户数量的激烈竞争，目前面临巨大投资压力，必须削减开支以实现盈利。同时他们也否认利用经济困难来对应与编剧的谈判。

点击视频收看法国电视France24的相关报道

Por falta de acordo com os estúdios de Hollywood, milhares de roteiristas de cinema e televisão entrarão em greve nesta terça-feira. © Captura de tela

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅