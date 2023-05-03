第76届戛纳电影节：迈克尔-道格拉斯将获颁荣誉金棕榈奖

法国，2023戛纳电影节

第76届戛纳电影节5月3日宣布，授予78岁的美国演员、奥斯卡奖得主迈克尔-道格拉斯本届电影节荣誉金棕榈奖，"以表彰他辉煌的职业生涯和对电影的承诺"，电影节将在5月16日开幕式上向他致敬颁奖。

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“荣誉金棕榈奖”是戛纳国际电影节颁发的终身成就类奖项，于2002年设立，旨在表彰全世界对电影艺术发展作出杰出贡献的电影人。让娜·莫罗、凯瑟琳·德纳芙、阿涅斯·瓦尔达、阿兰·德龙等世界著名电影艺术家都曾荣获此奖项。去年戛纳电影节的荣誉金棕榈奖得主是美国演员汤姆·克鲁斯。

迈克尔-道格拉斯在一份声明中说："来到戛纳总是让人如沐春风，这里始终是创作者、艺术胆识和美丽故事的绝佳之地“。”在经历了50多年的职业生涯后，我很荣幸能回到戛纳为电影节揭幕，在这里共叙我们共同的语言：电影"。

迈克尔-道格拉斯曾四次被提名入围戛纳电影节最佳男演员奖：分别是1979年詹姆斯-布里奇斯执导的《中国综合症》；1992年保罗-维罗文执导的《本能》；1993年乔尔-舒马赫执导的《自由落体》；以及2013年史蒂文-索德伯格执导的《我和利贝拉斯的生活》。

迈克尔-道格拉斯是好莱坞著名的演员和制片人，他的父亲是美国传奇演员柯克-道格拉斯，尤以在史诗电影《斯巴达克斯》表演而闻名。柯克-道格拉斯1980年曾担任戛纳电影节的评委会主席。

迈克尔-道格拉斯自上世纪70年代开始从影生涯，1984年他以冒险片《绿宝石》获得知名度，1987年凭借在《华尔街》中扮演一名纽约股票经纪人获得1988年奥斯卡最佳男主角奖，80年代末到90年代初是他的演艺高峰时代，他演出了多部有关男女情仇的悬疑片，包括著名的《致命诱惑》、《本能》、《桃色机密》等。1976他还因《飞越疯人院》获得了制片人奖，该片于1976年获得奥斯卡最佳影片奖。迈克尔-道格拉斯在1998年和2016年两次获得凯撒荣誉奖的终身成就奖。在2004年金球奖颁奖典礼上他获得了塞西尔-B-德米勒终身成就奖。

第76届戛纳国际电影节将于5月16日至27日在法国南部城市戛纳举行，目前尚未公布电影节评委会的组成，评委会主席由瑞典导演鲁本-奥斯特伦德（Ruben Östlund）担任，他去年凭借电影《悲情三角》第二次获得金棕榈奖，此前他在2017年凭借《方形》(The Square)一片夺得金棕榈奖。

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