法语世界探讨桑戈尔的新角度

法语世界/第29集

法非关系 – 欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures francophonie）专栏第29集。本次节目要与听友们分享，非洲和法国两地近期对法语圈机构创立的重要推手之一、塞内加尔国父桑戈尔（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）的部分纪念活动及学术研究展开。（由尼古拉编译与播报）

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RFI Image Archive / Chronique francophonie : un nouveau regard autour de Senghor. Ici, l'exposition <Senghor et les arts. Réinventer l’universel> (du 07/02 au 19/11/2023) au Musée Quai Branly. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

--法国首都巴黎举办«桑戈尔与艺术»主题展览-

在法国首都巴黎塞纳河畔，临近埃菲尔铁塔的雅克·希拉克布朗利河岸博物馆（musée du Quai Branly-Jacques Chirac）以维护和珍藏非洲的人类文化遗产和艺术品著称。作为法兰西最具代表性的文化机构之一，介绍塞内加尔共和国首任总统塞达尔·桑戈尔（Léopold Sédar Senghor）的生平，展出与其相关的艺术品，是这家国家博物馆（musée du Quai Branly）2023年里的一项重要活动。桑戈尔生前不仅是一位政治家，也是一名诗人和作家，并曾在1983年当选法兰西学院（Académie française）的院士，其席位编号是16。

L’historien sénégalais Mamadou Diouf, co-commissaire de l’exposition « Senghor et les arts. La réinvention de l’universel » au musée du Quai Branly, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

正在举行中的这一展览：«桑戈尔与艺术»（Senghor et les arts. Réinventer l’universel）在今年02月07日开幕。预计将一直持续到今年11月19日闭幕。本台法广（RFI）已有多名法语记者到现场对这一展览进行了实地采访。受访者中包括策展人马马多·迪乌夫（Mamadou Diouf），他是一名塞内加尔的历史学家。

--独立后的塞内加尔首任总统桑戈尔是一位文人-

在塞内加尔首都达喀尔，本台法广（RFI）通讯员夏洛特（Charlotte IDRAC）也发回了一篇有关桑戈尔（Léopold Sédar Senghor），这位诗人政治家的采访报道。作为塞内加尔独立后的共和国首任总统，塞达尔·桑戈尔（Léopold Sédar Senghor）于2001年12月20日在法国北部诺曼底大区的小镇韦尔松（Verson）去世。

Exposition Senghor et les Arts. Réinventer l'universel, 6 février 2023. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

在桑戈尔离世二十多年后，塞内加尔的一批学者正在对他们的共和国首任总统进行重新思考。就此，全称为谢赫·安达·迪奥普大学的塞内加尔达喀尔大学(UCAD-Université Cheikh Anta Diop)的项目协调人、非洲文学教授迪奥先生（Pr. DIAW）在接受本台法广（RFI）常驻达喀尔记者夏洛特（Charlotte IDRAC）的采访中表示，现已到了对桑戈尔展开重新研究的时刻。尽管已经说了很多，但依然存在有空缺。就是因为有这种距离，学者们想要以客观的态度重新去阅读和理解桑戈尔。

--塞内加尔的一批学者正在重新整理桑戈尔思想-

参加这一项目的塞内加尔达喀尔大学的当代历史学家苏博士(Dr. Sow)也接受了本台法广（RFI）常驻达喀尔记者夏洛特（Charlotte IDRAC）的采访。他对桑戈尔做出如下的描述：

Chronique francophonie 2023.05.12 Nicolas Episode 029 - renouveler le regard sur Senghor Trad 02 Historien Sow （UCAD） au micro de RFI Dakar IDRAC

Chronique francophonie 2023.05.12 Nicolas Episode 029 - renouveler le regard sur Senghor Trad 02 Historien Sow au micro de RFI Dakar IDRAC 尼古拉

“这是一位十分复杂的人物，即民主又专横。他和法兰西之间关系也是如此。人们会同时认为，他是法国在非洲的人物，但桑戈尔的其它文献显示，这是一位激进的人士，也类似所有的泛非主义人士。这就引出了对其开展研究的兴趣。”

法文资料显示，独立后的塞内加尔共和国首任总统塞达尔·桑戈尔（Léopold Sédar Senghor），也是一位诗人、作家和文化理论家。他在塞内加尔执政长达二十年之久（1960年至1980年），被广泛认为是非洲二十世纪最重要的知识分子之一。塞达尔·桑戈尔（Léopold Sédar Senghor）是一名天主教徒。

RFI Image Archive / francophonie: Léopold Sédar Senghor (1906-2001) est catholique. Ici, la dernière demeure de Léopold Sédar Senghor, au cimetière de Bel-Air à Dakar au Sénégal. © Théa Olivier / RFI

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第28集节目，法国和非洲学界重新思考法语圈机构创始人之一、独立后的塞内加尔国父桑戈尔（Léopold Sédar Senghor 1906-2001）对人文历史的重要贡献。

cultures francophonie 12-05-2023 法语世界 Episode 029- 法语圈:围绕桑戈尔的新观察

cultures francophonie 12-05-2023 法语世界 Episode 029- Renouveler le regard sur Senghor 尼古拉

感谢本台法广（RFI）驻塞内加尔首都达喀尔通讯员夏洛特（Charlotte IDRAC）的实地采访，和音像资料室（Sonothèque）协助，及Diégo的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI法广电台 尼古拉）

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