戛纳电影节市场：独立电影公司乐观 流媒体放缓步伐

戛纳电影节市场

戛纳电影节可能因其浮华和魅力而成为头条新闻，但作为世界上最大的电影版权买卖盛会，它对该行业的重要性是无与伦比的。随着流媒体 Netflix 时代开始趋于平缓，观众开始在大流行后重新回到电影院，独立电影公司面临着因流媒体服务的进入而颠覆的市场，在今年的戛纳电影节上表现出一些乐观情绪。

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据路透社，大约 12,500 名以某种形式参与购买、销售或制作电影的行业专业人士出现在市场上，展出了近 4,000 部电影和项目，并完成了价值数亿美元的交易。尽管买家在全球经济不稳的情况下对采购量持谨慎态度，但他们出现在电影节上并很活跃——总部位于美国的 XYZ 电影公司的国际收购主管托德布朗表示，他预计这一趋势将持续下去。

《好莱坞报道》（Hollywood Reporter）电影记者斯科特•罗克斯伯勒（Scott Roxborough）告诉路透社：“我认为今年的电影市场会非常繁忙，因为一方面有编剧罢工，所以人们会担心如果他们现在不买电影，那么现在的电影已经写好并且可以在接下来的几个月内拍摄，如果作家的罢工持续更长时间，制作新电影可能会出现问题。所以这是一方面方面。此外，市场也发生了某种转变，大型流媒体公司Netflix、亚马逊等已经开始减少对电影的投资，不再购买那么多的独立电影，不再购买独立电影的所有版权等等。在过去的几个月里，电影票房的戏剧业务在美国和国际上很多国家已经强势回归。因此，购买电影的人在那里看到了真正的正增长业务。所以这是非常非常令人鼓舞的，而且我认为，这将带来更多的业务，更多的人会在这个市场上购买更多的电影并支付更多的钱，甚至比过去三，四年，甚至五年都要多。”

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03:36 戛纳电影节也是最大的电影市场之一 Vianney Le Caer/Invision/AP - Vianney Le Caer

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