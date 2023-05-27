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法国女导演《坠楼死亡的剖析》获金棕榈大奖 戛纳史上第三个女性金棕榈奖

第76届戛纳国际电影节周六落下帷幕，当晚公布了获奖名单。法国女导演茹斯汀·特里叶（Justine Triet）凭借其影片《坠楼死亡的剖析》获得了金棕榈大奖，这是戛纳史上第三次女性导演获得金棕榈奖。

法国导演茹斯汀·特里叶的《坠楼死亡的剖析》海报 © 戛纳电影节官网