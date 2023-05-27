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法国女导演《坠楼死亡的剖析》获金棕榈大奖 戛纳史上第三个女性金棕榈奖
第76届戛纳国际电影节周六落下帷幕，当晚公布了获奖名单。法国女导演茹斯汀·特里叶（Justine Triet）凭借其影片《坠楼死亡的剖析》获得了金棕榈大奖，这是戛纳史上第三次女性导演获得金棕榈奖。
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以下是第76届戛纳国际电影节的获奖名单：
金棕榈奖：茹斯汀·特里叶的《坠楼死亡的剖析》（法国）。
评委会大奖：乔纳森-格雷泽的《利益区域》（英国）
最佳男演员将：维姆-文德斯（Wim Wenders）影片《完美的日子》中的男主角役所广司(日本)
最佳女演员奖：努里-比格 锡兰（Nuri Bilge Ceylan）执导的《枯草》中女主角米儿薇 迪兹达尔（Merve Dizdar）（土耳其）。
最佳导演奖：《多丹·布法内的欲望》（又译作《法式火锅》）(法国) 导演陈英雄
最佳编剧奖：是枝裕和执导影片《怪物》 坂本勇二担任编剧（日本）
评审团奖：阿基-考里斯马基的《枯叶》（芬兰）
短片金棕榈奖：安娜 布达（Flóra Ana Buda）的《27》（匈牙利）
特别短片奖：Gunnur Martinsdottir Schlüter的《远》（冰岛）
金摄影机奖（最佳导演首作奖）：范天安的《金色茧房》（越南）
茹斯汀·特里叶是戛纳电影节历史上第三位获得金棕榈奖的女性导演。此前的两位获奖女性导演分别是1993年，简·坎皮恩凭借《钢琴课》与陈凯歌执导的《霸王别姬》共同获得金棕榈奖。 2021朱利亚·迪库诺凭借《钛》获得金棕榈奖。
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