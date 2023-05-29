香港虚游凡尔赛宫 玩法胜实游 内涵丰富认知

每年吸引20万名访客的「法国五月艺术节」，今年别具意义，因为法国文化瑰宝 - 凡尔赛宫，会以虚拟的形式移师香港来庆祝它的三十周年，令有逾百个节目的艺术节更具吸引力。这个名为「虚拟凡尔赛宫之旅」的展览，座落香港文化博物馆，馆长邓民亮为大家声音导航。

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看完(『虚拟凡尔赛宫之旅』)展览，最想就是去游览真的凡尔赛宫！」一名眼带希冀的少女参观后笑着说。

噢，「虚拟之旅」不就是让人足不出户丶眼睛游历名胜后继续安坐家中做其他事吗？竟然还可以令人坐而起行！「因为那些建筑好靓，(我)本身没有什么兴趣去法国，但见到它整个环境(一同参观的友人插咀说 ：风景)好靓，觉得好舒服，於是想去。」长发少女腼腆地解释。

跟她一样被挑起实地游览兴趣的，不在少数，钟氏夫妇就是其中之一，更有趣的是，约在三十年前曾到访凡尔赛宫的钟先生，嘴里说着「(展览)跟现场没得比，那些厅的楼底好高，很有气势」但又说，展览让人有更大兴趣去游览。

04:07 香港虚拟凡尔赛宫 © 网络图片

视觉丶嗅觉等多感官体验 未及资料丰富动人心

无它，展览确是匠心独运。根据展览所在的香港文化博物馆馆长邓民亮介绍，整个设计就是像带着访客游览凡尔赛宫一样。访客甫进入展馆，便可透过一排透明大窗欣赏凡尔赛宫的庭园，转身进入时间长廊後，特别调配的香氛会萦绕鼻端，伴随访客走过路易十四在五十年间将一个狩猎行宫扩建成辉煌宫殿的历程。

出乎意料之外的是，记者访问的十多名参观者当中，逾半数表示，这段历史介绍是展览中他们的最爱，因为它并非干巴巴的资料，而是在扼要的按时序述说事件经过中，夹杂了一些小故事，让人印象深刻，例如如何在技术不发达的十七世纪制造一个地下供水系统，使包括着名的阿波罗喷泉在内的1400个喷泉水源不断，便教人惊叹。

走过时间长廊，访客便会进入一个由360度屏幕砌成的房间，轮番展示凡尔赛宫最着名的五个厅房，分别是镜厅丶王家歌剧院丶战争厅丶墨丘利厅(国王寝宫)及维纳斯厅，让人有如置身装潢华丽的厅房中，感受那辉煌璀璨气派。

其后便会进入不少人停留的百年艺韵展区，因为在这里，人们不单可以从大型屏幕细赏珍贵的名画丶雕塑丶家俬和精致器物，还可玩拼图和大变身，把自己的头像替换入王室成员身上，让自己的王室贵胄形象永留手机，自娱娱人一番。

现场受禁 展览內却可踏单车游园 凡宫主席至喜

观赏各个宫殿後，访客便会进入王家园林，届时便可踏着单车，随着投影在面前的巨型弧型屏幕上的风景，循4条路线穿梭法式花园和特里亚农宫花园等园林之间，这可是身处凡尔赛宫也不可做到的啊。

巴黎凡尔赛宫主席Catherine Pegard认为，这是整个展览中的最佳设计，亦只有香港以博物馆作场地才可有此设计，若展览设在商场内，便难以做到。记者所见，屏幕以三角形摆放，加上弧型的巨大屏幕，真有让人置身树林间之感，与「虚拟凡尔赛宫」首两站的新加坡和上海的同一项目只用了普通电视屏幕挂在墙上相比，香港的设计真的令人投入感大增！

通过园林，访客可戴上VR(虚拟实境)眼罩，进入凡尔赛宫的不同宫室，点选当中的装璜和装饰，然後放大，欣赏当中的细部。不过，这个展区十分受欢迎，经常大排长龙，若不愿等候，则可选择指尖上游览凡尔赛宫，以手指点选屏幕上的五个宫内地方，再以手指控制，放大缩小景观来浏览。可惜当中解说全为法文，不谙法语者只能纯粹欣赏它的美和艺术感。

眼睛仍未疲倦的，最後可在环回影院中欣赏凡尔赛宫由晨曦至日落的美景，结束整个「虚拟凡尔赛宫之旅」。相信即使你曾亲临凡尔赛宫，也不可能有机会尽览它的日与夜，遑论所需的长时间。

莫说风景，数名曾亲游凡尔赛宫的参观者也表示，展览中所见一些厅宫和展品，当年现场都没看到，更不可能如此近距离欣赏。

香港展览受欢迎 明年南韩北京见

如此丰富的内容，难怪展览大受欢迎，展览首两周便有3万人次入场观赏，受欢迎程度，似有超越上海之势，因为展览在上海举行五周时，共有七万人次，日均二千人次入场，少於香港头两星期的日均2142人次。Catherine Pegard虽然很高兴在香港的展览如此受欢迎，但她补充，「虚拟凡尔赛宫」是自2021年2月底起在上海展出，当时正值疫情流行，参观人次自然受影响。

人次之外，受访参观者对展览都有正面评价，有人喜欢互动游戏，觉得有参与感；亦有人赞赏它的资料详细，「好过去google(即上网搜寻)」；面对「内容偏重风景」丶「以为有真的艺术展品看，谁知没有」等失望之情，馆长邓民亮有话说 ：「虚拟嘛，自然没有真品，我们可没说谎呀！」至於「人太多」丶「希望场馆大啲」等埋怨，就只能当作是快乐的批评了。

若想亲身体验这个「法国五月艺术节」三十周年的重头项目，大家只需在7月9日前到文化博物馆便可；即使「苏州过後，仍有艇搭」，就是秋天时「过大海」去澳门观赏，顺道欣赏当地的艺术双年展。不过，Catherine Pegard提醒大家，澳门的「虚拟凡尔赛宫」因为是在酒店商场内举行，规模会比香港的小。

一旦有人错过今年的档期，Catherine Pegard给的「小贴士」是，「虚拟凡尔赛宫」明年会移师南韩，并於4月在北京故宫展出。她指出，那是2014年的「中国在凡尔赛展」的十周年，对凡尔赛宫别具意义。届时东西皇宫相遇，应是另一场视觉盛宴。

因疫情拖慢展出脚步的「虚拟凡尔赛宫」，今後会加快步伐，Catherine Pegard说，目标是在每个城市展出，更希望达到参观者对展览一见锺情，继而亲临凡尔赛宫游览的效果。

以香港的展览反应看来，要取得这效果，难吗？看来不。

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