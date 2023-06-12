应对AI风险 OpenAI执行长指出与中国合作的重要性

AI国际合作前景

在美国试图通过制裁来遏制中国在AI人工智能领域的发展之际，OpenAI执行长阿尔特曼（Sam Altman）则选择与中国接触。据华尔街日报周一12日报道，阿尔特曼从海外连线参加了一场在北京召开的AI会议，他在讲话中强调了美国和中国研究人员通过合作降低AI系统风险的重要性。

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华尔街日报报道说，美中在AI技术竞争上不断升温之际，上周六，阿尔特曼从海外连线参加了一场在北京召开的参与者众多的AI会议，他受到听众的热烈欢迎。他在讲话中强调了美国和中国研究人员通过合作降低AI系统风险的重要性。

阿尔特曼说：“中国拥有一些世界上最优秀的AI人才，所以我真心希望中国的AI研究人员能在这方面做出巨大贡献。”

然而，OpenAI没有在中国提供包括ChatGPT在内的服务。

报道续称，阿尔特曼和人称“AI教父”的杰弗里·辛顿（Geoff Hinton）是在此次会议上发言的十几位美国和英国AI高管和资深研究人员中的两位，这些人来自包括芯片制造商英伟达（Nvidia）和生成式AI领军者Midjourney和Anthropic在内的公司。为了能就AI潜在危险发出警告，辛顿已从谷歌离职。

在此次会议上发言的中方人员来自顶尖大学和公司，包括被美国列入黑名单的通讯设备公司华、搜索巨头百度和语音识别公司科大讯飞。美国在2019年对科大讯飞实施了制裁，称其协助中国政府监视新疆地区的维吾尔族和其他穆斯林少数民族。

据风投公司Leonis Capital的合伙人、研究AI和中国的Jenny Xiao对华尔街日报表示，这是美中AI对话中极为罕见的一次活动。她称，让美国和中国这一领域的代表性人物聚在一起各抒己见，以避免AI军备竞赛、实验室之间的竞争等问题，并帮助建立国际标准，这一点很重要。

美国去年10月份对中国实施制裁，阻止中国获得AI开发所需最流行的尖端芯片。在华盛顿，对中国挑战美国主导地位的焦虑在监管层面的讨论中日益凸显。

华尔街日报说，根据布鲁金斯学会的分析，按照某些标准看，中国现在在该领域发表的高质量研究论文数量多于美国，但在“范式转移突破”方面仍然落后于美国。中国科技观察人士和行业领袖表示，在生成式AI这一顶级AI系统最新浪潮中，中国的发展仍然比美国落后一两年，并且依赖于美国的创新。

有意思的是，在最近发布的几份政策声明中， 中国政府已将发展AI列为优先事项，同时也在推进，以确保AI的发展遵守中国严格的互联网审查制度。

华尔街日报的报道强调出，美中竞争掩盖了研究人员之间深度的跨国联系： 根据华盛顿智库安全与新兴技术中心（Center for Security and Emerging Technology）的一项追踪，美国和中国仍是彼此在AI研究方面合作最多的国家。

另值得关注的是，阿尔特曼5月在国会作证时警告称，AI监管的一个危险之处是“你在拖慢美国行业发展速度的同时，中国或其他国家会取得更快进展”。

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