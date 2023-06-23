潜水器泰坦号的营运公司海洋之门的主管因质疑安全性遭解雇

探险

洛奇里奇认为，泰坦号需要经过更多在极端水深下的测试，否则乘客在该潜水器中会面临潜在的“极端危险”。之前公司测试过的船体比例模型存在“普遍缺陷”。潜水器在深海海底航行时会经历巨大的压力变化，而供应给该公司的碳纤维中存在“可见缺陷”，将增加压力循环过程中小缺陷扩大为更大裂缝的风险。

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潜水器「泰坦号」发生事故，5名乘客全数遇难。电影「泰坦尼克号」导演兼深海探险家卡麦隆说，关于这具旅游潜水器的许多安全警告均遭忽视。

卡麦隆表示， 这起事件与1912年远洋客轮「泰坦尼克号」沉没造成约1500人死亡一事相似。他向美国广播公司新闻网（ABC News）：「我为（此事）与泰坦尼克号灾难的相似之处感到震惊，泰坦尼克号船长多次被警告注意船前有冰，却仍在没有月光的夜晚全速驶入冰域，导致许多人死亡。」

他认为泰坦尼克号与泰坦号的悲剧十分相似，同样都是警告没人理睬，而且在同一地点发生。

海洋勘探界一直担心泰坦号这具潜水器的安全性。北卡罗来纳州坎贝尔大学海事史副教授塞尔瓦托·梅科利亚诺介绍称，与其他船只不同，潜水器基本上不受监管，尤其是在国际水域作业时，“由于泰坦号是被装载到一艘加拿大船只上，然后在泰坦尼克号附近坠入北大西洋，因此它不需要在某个国家注册，不需要悬挂国旗，也不需要遵守适用于许多其他船只的规定。”

海洋之门CEO兼创始人斯托克顿·拉什(Stockton Rush)是泰坦号潜水器的驾驶员。拉什2009年创建海洋之门公司，2021年推出“泰坦尼克”号残骸游览考察服务，这次事故前已经组织多批次这类活动。

拉什曾坚持捍卫“泰坦”号安全性。他2021年告诉美联社，“泰坦”号采用“尖端技术”，是“唯一”由钛和碳纤维制造的载人潜水器。

按照拉什的说法，碳纤维比钛具有更优异的强度浮力比。另外，海洋之门公司的深潜器为椭圆形而不是通常的球型，空间更大，能搭载5人，而目前多数私人公司拥有的载人深潜器仅能搭载两三人。

然而，海洋之门公司深潜器的安全性曾受到质疑，包括来自公司内部。路透社报道，2018年1月18日，海洋之门时任海洋活动部门主管戴维·洛克里奇向海洋之门领导转发一份工程报告，批评“泰坦”的研发流程，他特别担心船体的设计及其承受深水强大压力的能力。

海洋之门第二天召开了一次会议，讨论洛奇里奇的担忧。会议结束时，洛奇里奇表示，他不能接受公司的设计决定，并且在没有进一步测试的情况下不会授权任何载人航行。随后，公司把他给解雇了。

同年6月，海洋之门在华盛顿州法院起诉洛奇里奇夫妇，指控其违反合同、泄露机密、欺诈等。

洛克里奇反诉，称公司方面不但不听取他的多项安全建议，还立即解雇了他。诉讼文件称，尽管海洋之门计划将乘客带到3800米的深度探索泰坦尼克号，但其观察口仅被认证可在1300米深度下工作，“由于海洋之门提供的观察口实验设计不符合人类居住压力容器(PVHO)标准，观察口制造商只能认证1300米的深度。”

同时，海洋之门拒绝支付建造满足4000米要求深度的观察口所需的费用。 按照设计“泰坦”号至少能潜至水下4000米，但公司拒绝订购承压能力为相应深度的前部观察窗。“泰坦”号前部观察窗的认证承压能力仅为1300米水深。

洛奇里奇认为，泰坦号需要经过更多在极端水深下的测试，否则乘客在该潜水器中会面临潜在的“极端危险”。之前公司测试过的船体比例模型存在“普遍缺陷”。潜水器在深海海底航行时会经历巨大的压力变化，而供应给该公司的碳纤维中存在“可见缺陷”，将增加压力循环过程中小缺陷扩大为更大裂缝的风险。

洛克里奇表示，他曾“就‘泰坦’号的试验性、未经验证的设计提出严重关切”。他说，公司采用声学方式而不是扫描方式检测深潜器壳体是否有缺陷，这种做法有很大问题，只能在“内爆前数毫秒”检测到，无法在壳体承受压力之前查出缺陷。

海洋之门方面的说法是，没有相应设备能对5英寸（12.7厘米）厚的碳纤维材料壳体做检测。

洛克里奇警告，公司的做法“让一艘试验性潜水器的乘客处于潜在的极度危险中”。

《纽约时报》报道，美国海洋技术学会2018年3月致信海洋之门，对后者的“试验性方式”表达“担忧”，缘由是后者的做法“可能导致轻微至灾难性后果”。这一组织要求海洋之门公司让研制中的深潜器接受由第三方专家监督的测试，被拉什拒绝。

拉什曾坚持捍卫“泰坦”号安全性。他2021年告诉美联社，“泰坦”号采用“尖端技术”，是“唯一”由钛和碳纤维制造的载人潜水器。拉什的朋友格雷格·斯通说，他支持拉什在研制深潜器方面所走的方向，但拉什“有所有先驱者都有的通病，他超越了规章”。

据《纽约时报》报道，洛奇里奇被解雇的两个月后，海洋之门收到了来自工业界领袖、深海探险家和海洋学家等三十多人的类似呼吁，他们在给海洋之门CEO斯托克顿·拉什的信中警告称，该公司的“实验性”方法和放弃传统评估的决定可能会给探索泰坦尼克号的任务带来潜在的“灾难性”后果。

海洋技术协会载人水下航行器委员会主席威尔·科南(Will Kohnen)认为，海洋之门至少应该在挪威船级社(DNV)或其他一家领先的认证服务机构的监督下测试其潜水器原型，“虽然这可能需要额外的时间和费用，但我们一致认为，第三方的验证过程是保护潜水器乘员的关键保障措施。”

拉什有一句名言，“讲安全纯粹是浪费时间”。拉什去年在一次播客节目中对哥伦比亚广播公司记者波格（David Pogue）说：“如果你只想要安全，那就别下床，别上车，什么事情都别做。某个时候，你总会承担一些风险，这真的是一个风险回报问题。”

出生于英国的海上冒险家麦卡勒姆（Rob McCallum）探访过泰坦尼克号沉船，据彭博2017年报道，早年麦卡勒姆曾经担任过海洋之门的顾问，但后来因担心拉什这个人过于冒进等原因与该公司分道扬镳。

英国富豪布朗（Chris Brown）原定也参加“泰坦号”的深海之旅，不过临门退出，因为他对“泰坦号”的品质感到不安，就此逃过一劫。

布朗称，他对于“泰坦号”所使用的技术和材料存疑，并且可能有偷工减料的状况，再加上他看到“泰坦号”竟然是以罗技的电玩控制器来操作，最终决定退出这项深海旅游计划。

他表示，“他们使用老旧鹰架柱作为潜水器的压载物，并使用电动游戏风格的控制器来操控，如果你试图建造自己的潜水艇，可能会使用老旧鹰架柱，但这是商业船只，最后，我电邮他们说，‘我不能再继续下去了’，并要求退款。”

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