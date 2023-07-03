瑞士将埃及流失珍品文物物归原主

归还文物

欧洲 – 瑞士3日归还几十年前从埃及阿拜多斯（Abydos）神庙偷盗的拉美西斯二世（Ramses II)法老雕像，雕像不完整，源自3400年前埃及最大法老城市遗址。

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瑞士联邦文化办公室主任卡洛琳娜－巴赫曼（Caroline Bachmann）3日亲手把珍品文物交给了埃及驻瑞士大使。

拉美西斯二世（Ramesses II，约前1303年2月21日—前1213年7月或8月）是古埃及第十九王朝的第三位法老（约前1279年5月31日－约前1213年7月或8月），法老塞提一世之子，其名在古埃及语中意为“拉神之子”。在拉美西斯二世执政的时期，是埃及新王国最后的强盛年代。

文化负责人表示，周一归还的雕像是在 20 世纪 80 年代末至 90 年代初从埃及阿比多斯的拉美西斯二世神庙被盗的。文物在抵达瑞士之前辗转了多个国家，最终在刑事诉讼后被日内瓦州当局没收。

此次归还流失珍品文物突显了瑞士和埃及对打击文化财产非法贸易的共同承诺，2011 年关于文化财产进口和归还的双边协议的生效进一步强化了这一承诺。瑞士和埃及都是 1970 年联合国教科文组织《禁止和防止非法进口、出口和转让文化财产所有权公约》的缔约方。

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