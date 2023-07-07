小行星取名塞内加尔天文学家

[法语世界]第35集

非洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第35集。本次节目介绍一位在年轻时曾留学法国的非洲天文学家于两年前的2021年5月有幸成为首位姓名永恒铭记在太阳系中的塞内加尔公民。他在近日接受了本台法广（RFI）[非洲嘉宾]栏目（Chronique Invité Afrique）记者罗兰（Laurent Correau）的专访，谈到非洲当前在太空领域中的发展。在此予以综述。

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RFI Image Archive / Afrique : Maram KAIRE, un astronome qui a fait la gloire du Sénégal. Ici, Maram Kaire chez lui, à Dakar, le 1er juillet 2021. (illustration) RFI francophonie / [法语世界]第35集 : 令塞内加尔荣耀的天文学家Maram KAIRE。（法广存档图片） © RFI - Charlotte Idrac

据本台法广（RFI）法文资料中的介绍，现年45岁的塞内加尔天文学家玛拉姆·凯黑（Maram KAIRE）是一名70后。作为[塞内加尔天文学促进会](ASPA-Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie)的会长，国际天文学联合会（IAU/UAI-Union astronomique internationale）在2021年同意用以其姓名来命名一颗编号为«35462 1998 DW 23»的小行星。

RFI Image Archive / Découvert en 1998 par l’astronome français Alain Maury, l’astéroïde qui porte le nom Maramkaire était simplement numéroté « 35462 1998 DW 23 », fait partie de la ceinture principale des corps célestes gravitant autour du Soleil, entre les planètes Mars et Jupiter. Ici, le système solaire interne. (illustration) © RFI Image

这是一颗用肉眼无法观察的小行星，位于火星（Mars）和木星(Jupiter)之间的小行星带，于1998年被法国天文学家阿兰·莫里（Alain Maury）发现。这颗小行星绕太阳转一圈，需要4.36个地球年。现年65岁的法国天文学家阿兰·莫里（Alain Maury），从上一世纪80年代以来，至少已发现了10来颗小行星。他的许多家庭成员都已在天空中拥有了和他们姓名相同的近地天体。

-- 塞内加尔天文学家曾参与美国宇航局工作 -

塞内加尔天文学家玛拉姆·凯黑（Maram KAIRE）之所以能够获得以其姓名来定名小行星这一殊荣，这不仅得益于与其共事的天文学家、天体物理学家和行星科学家们的推荐，也是对其自2018年以来，多次在塞内加尔地面为美国国家航空航天局（NASA）执行任务的肯定。

RFI Image Archive / francophonie : Hubert Reeves né le 13 juillet 1932 à Montréal, est un astrophysicien, vulgarisateur scientifique et écologiste canadien naturalisé français. Ici, Anna Alter, Hubert Reeves et Jean-Yves Casgha. (illustration) © RFI - C.Bonici

塞内加尔天文学家玛拉姆·凯黑（Maram KAIRE）对天空的热情始于其12岁那年。这得感谢法语圈内的知名科普推广人于贝尔·雷弗（Hubert Reeves）的书籍[Patience dans l’azur]，中文可被译为[蓝天中的耐心]。出生于加拿大蒙特利尔（Montréal）的于贝尔·雷弗（Hubert Reeves）是一位著名的天体物理学家，拥有加拿大和法国的双重国籍。他即将在下周（07月13日）喜迎91岁生日。

-- 塞内加尔天文学家曾在青年时代留学法国 -

塞内加尔天文学家玛拉姆·凯黑（Maram KAIRE）在14岁时，自己动手做了第一个天文望远镜。成年后他曾赴法国留学。2006年返回塞内加尔后，他成立了[塞内加尔天文学促进会](ASPA)。他曾在数学家马里·特乌·尼亚内教授（Pr. Mary Teuw Niane）于2012年至2019年间出任塞内加尔高等教育、研究和创新部长任内发起的项目中担任技术顾问。2020年，他被授予塞内加尔国家狮子勋章。

RFI Image Archive / Afrique : Mary Teuw Niane, ancien ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (2012-2019). Ici, Long Do Cao, Mamadou Sangharé et Mary Teuw Niane. (illustration) RFI/Caroline Filliette

2023年07月03日星期一，本台法广（RFI）[非洲嘉宾]栏目（Chronique Invité Afrique）播出了对塞内加尔天文学家玛拉姆·凯黑（Maram KAIRE）的一个专访，内容围绕非洲在太空领域当前的发展现状。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法广电台“非洲嘉宾”专栏 © Studio Graphique FMM

面对本台RFI记者提问，轨道上现有四十来颗非洲的卫星，这能否说是非洲航太已经腾飞？他做出了正面的回答：

“人们可以说是的，的确是的，有一种腾飞，就在那。如今，非洲大陆已建立了22个航天局，发射也成倍增加。因此，可以说非洲已明白了太空的重要性。但这尤其是非洲想要在太空占有一席之地的一种雄心。”

2023.07.07 v nicolas francophonie Episode 35 Trad extraits mixés RFI Invité Afrique Maram KAIRE au micro de Laurent CORREAU

2023.07.07 v nicolas francophonie Episode 35 Trad extraits mixés RFI Invité Afrique Maram KAIRE au micro de Laurent CORREAU 尼古拉

在非洲航天领域，人们长期以来，只知道埃及、南非、尼日利亚、阿尔及利亚等几个国家。如今，这个俱乐部在扩大。塞内加尔、卢旺达、毛里求斯、突尼斯、加纳和肯尼亚等国都在组建航天局。达喀尔计划在2023年让塞内加尔的首颗卫星升空。非洲的航太未来是否要依赖泛非机构或区域组织？就此，塞内加尔天文学家玛拉姆·凯黑（Maram KAIRE）说：

“非洲宇航局现今的作用并不是代替非洲国家搞航太，而是看如何结盟，如何整体协调非洲大陆上的活动。这可能是出自不同非洲国家发展的太空计划所形成的路线图。在非盟（UA）和非洲宇航局的领导下，阿比让（Abidjan）曾在04月25日至28日组办“新空间”大会（New Space）。如今的信息是清晰的。各国成立宇航局，有其自身计划。人们尝试着学习如何一起工作以发展非洲的航太，如何围绕非洲航太发展一种经济、一个工业。"

RFI Image Archive / Afrique : on est à 22 agences spatiales qui sont créées à travers le continent. Ici, un système de géopositionnement par satellite. (illustration) Agence spatiale européenne / RFI Image Archive

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第35集节目，介绍首位姓名在太阳系中被铭记永存的塞内加尔天文学家玛拉姆·凯黑（Maram KAIRE），及其于近日接受本台法广（RFI）[非洲嘉宾]栏目（Chronique Invité Afrique）访谈的部分录音片段。

cultures francophonie 07-07-2023 Episode 035 - [法语世界]第35集 / 让塞内加尔荣耀的天文学家

cultures francophonie 07-07-2023 Episode 035 法语世界 Maram KAIRE, un astronome africain qui a fait la gloire du Sénégal 尼古拉

感谢本台法广（RFI）非洲部进行的采访和协调部门（Coordination）的支持，及 Guillaume 的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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