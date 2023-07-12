美国政府电邮遭黑客入侵 疑似为中国的间谍行动

黑客攻击

美洲 – 微软（Microsoft）11日表示，为中国情报工作的黑客入侵了西欧和美国的几个特定政府账户。 该公司声称已成功“缓解”了此次攻击。据微软称，总共有 25 个组织成为攻击目标，但该公司并未提及有关受攻击影响的确切人数的任何数字。 然而，由于没有观察到大规模数据被盗，因此目标账户将非常具体。

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综合路透社与美联社报导，微软在网站上的声明中表示，这个被称为Storm-0558的骇客组织利用伪造验证权杖，入侵使用Outlook服务的电子邮件帐户。这项活动始于5月。

微软并未提到哪些机构或政府组织受到入侵。

微软负责安全事务的执行副总裁贝尔（Charlie Bell）在另一篇文章中写道：“我们评估这个《骇客组织将焦点放在间谍活动，例如进入电子邮件系统来收集情报。”

白宫国家安全会议（National Security Council）发言人亚当·霍奇（Adam Hodge）2日在一份声明中表示，微软的云端安全性服务遭到入侵，“影响了非机密系统”，但没有进一步说明。

霍奇指出：“官员立即连系微软，以找出源头及云端服务的弱点。”

《华盛顿邮报》（The Washington Post）在一篇报导中引述了美国官员的声明，称Storm-0558还入侵了与美国政府有关连的非机密邮件帐户。

中国外交部发言人汪文斌表示，这项指控是为转移对美国向中国进行网路攻击的注意力。

中国驻伦敦大使馆并未立即回应请求置评的电子邮件。北京当局往往否认进行由政府支持的骇客活动。

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