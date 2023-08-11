法语世界第40集

法语圈第9届运动会的文化篇

非洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第40集。本集节目回顾于五天前在非洲圆满结束的2023年法语圈第9届运动会。

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16 分钟
RFI Image Archive / 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa 2023. [法语世界]第40集：法语圈第9届运动会的文化篇。
RFI Image Archive / 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa 2023. [法语世界]第40集：法语圈第9届运动会的文化篇。 © D.R. / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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Baba Diédhiou devant ses œuvres au musée national de Kinshasa pour le concours photo des Jeux de la Francophonie.
Baba Diédhiou devant ses œuvres au musée national de Kinshasa pour le concours photo des Jeux de la Francophonie. © RFI/Ndiassé SAMBE

您刚才听到的热情洋溢的歌声，是一位艺名叫比尔·克林顿（Bill Clinton）的非洲法语歌手在刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）举行的2023年第9届法语圈运动会上的献艺演唱。而解说人则是本台法广（RFI Afrique）非洲组记者、法语[文化之约]（RENDEZ-VOUS CULTURE）专栏的主持人奥利维耶（Olivier ROGEZ）。他介绍说，高歌这段激情乐曲的比尔·克林顿（Bill Clinton）可不是美国的前总统，而是刚果（金）一位著名的ZIC歌手Didier Mukeba Kalonji。

-- 法语圈2023年第9届运动会获得普遍好评 -

前后历时十天的2023年第9届法语圈运动会已于5天前的08月06日上星期日圆满落幕。这不仅已获得法语国家及地区国际组织（OIF）的肯定，也在东道国刚果民主共和国政坛赢得普遍好评。

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RFI Image Archive / Les IXes Jeux de la Francophonie se sont terminés avec succès. Le président Félix Tshisekedi a affirmé, lors de la cérémonie de clôture, que cette édition restera « gravée dans la mémoire collective des Congolais. Ici, le président Félix Tshisekedi a assisté à l'ouverture des Jeux. (illustration) © Patrick Muyaya / RFI Image Archive

08月07日星期一，本台法广非洲组（RFI Afrique）通讯员帕斯卡尔（Pascal Mulegwa）从当今世界全球最大的法语城市刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）发回消息说。刚果（金）总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）周日在法语圈第9届运动会闭幕式上宣布，本届盛会将被铭记在刚果人民的集体记忆之中。

-- 法语圈2023年第9届运动会充满和平气息 -

本台法广（RFI）在金沙萨的法语通讯员还注意到，刚果（金）的在野党于本次运动会期间抛开政治分歧，政坛呈现相对平静的气氛。就此，国际法语圈运动会委员会（CIJF-Comité International des Jeux de la Francophonie）主任、黎巴嫩著名奥运选手泽娜·米娜夫人（Mme Zeina Mina）称赞到，这是一个“刚果奇迹”。她还指出，在场馆设施翻新后，由于场地质量的提高，运动员们创下了多项新纪录。

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RFI Image Archive / Francophonie : l’organisation de ces Jeux relève d’un « miracle congolais », a indiqué la directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie, Zeina Mina. (illustration) CIJF / RFI Image Archive

另外，本台法广（RFI）中文节目于08月07日本周一，收到法语国家及地区国际组织（OIF）发来的一份新闻公报，祝贺2023年法语圈第9届运动会取得圆满成功。声明提到：面向18岁至35岁青年的本届法语圈运动会是一次融合了体育和艺术的盛会。参与者多达3500人，其中有近2000名竞赛者。此外，法语圈第9届运动会有37支代表团和600位获认可的记者。

-- 法语圈2023年第9届运动会吸引文艺青年 -

本台法广（RFI）法文报道提到，在本届法语圈运动会期间，还组织了11场文化竞赛。全球法语世界的青年艺术家们借此契机，绘画未来的趋势。就此，文学评委、法国突尼斯女出版人、Elizyad出版社创始人：Elisabeth Daldoul对能够发现20篇文字入围感到欣慰。另外，一名黎巴嫩的女小说家重申，非洲有可能比其它任何地方都能显示出“艺术将拯救世界”。

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RFI Image Archive / Dans le jury littéraire l’éditrice belgo-tunisienne, Elisabeth Daldoul，fondatrice de la maison Elizyad se réjouit de découvrir les vingt textes en lice. Ici, Elisabeth Daldoul chez elle, à Tunis. (illustration) © RFI/Amira Souilem

还有，非洲多国的文艺青年接受了本台法广（RFI）法语[文化之约]（RENDEZ-VOUS CULTURE）专栏记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）的采访。他们中有人是来自科特迪瓦的画家、有人是塞内加尔舞者的编导等等。

Nicolas 2023.08.11 v francophonie Episode 040 Projet Extrait 2 Son mixé Création Numérique du Burkina Faso au micro de RFI Olivier ROGEZ
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Nicolas 2023.08.11 v francophonie Episode 040 Projet Extrait 2 Son mixé Création Numérique du Burkina Faso au micro de RFI Olivier ROGEZ

尼古拉

一位来自布基纳法索的青年在接受采访时自我介绍说：“我叫孔斐·雅各布（ Konfé Jacob），属于布基纳法索的数字创作团队。我们的团队里有动作设计师、音响工程师。我有自己的创作工作室，还有一些其他的大学生和专业人士。我们一起形成了一个团队来参与角逐。”

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RFI Image / Le groupe togolais Acadi en répétition avant son audition par le jury des Jeux de la Francophonie, le mercredi 02 aout 2023, à Kinshasa. (illustration) © RFI / Ndiasse Sambe

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第40集节目。融合了体育和艺术氛围、充满文化气息的2023年第9届法语圈运动会已于08月06日上星期天在非洲法语大国刚果民主共和国（RD Congo）首都金沙萨（Kinshasa）完满闭幕。

2023.08.11 vendredi Nicolas Chronique francophonie [法语世界]第40集 - 法语圈第9届运动会的文化篇
06:02

cultures francophonie 11-08-2023 法语世界 Episode 40 - Le volet culturel des IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa

尼古拉

本次节目由尼古拉编译和播报。感谢本台法广（RFI）非洲组记者们的采访和报道，及音像资料室（Sonothèque）的支持，与_Lucien_的技术合作。谢谢您的忠实收听，祝各位暑期快乐。我们在下次节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉

~. Fin .~

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