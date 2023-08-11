法语圈第9届运动会的文化篇

法语世界第40集

非洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第40集。本集节目回顾于五天前在非洲圆满结束的2023年法语圈第9届运动会。

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Baba Diédhiou devant ses œuvres au musée national de Kinshasa pour le concours photo des Jeux de la Francophonie. © RFI/Ndiassé SAMBE

您刚才听到的热情洋溢的歌声，是一位艺名叫比尔·克林顿（Bill Clinton）的非洲法语歌手在刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）举行的2023年第9届法语圈运动会上的献艺演唱。而解说人则是本台法广（RFI Afrique）非洲组记者、法语[文化之约]（RENDEZ-VOUS CULTURE）专栏的主持人奥利维耶（Olivier ROGEZ）。他介绍说，高歌这段激情乐曲的比尔·克林顿（Bill Clinton）可不是美国的前总统，而是刚果（金）一位著名的ZIC歌手Didier Mukeba Kalonji。

-- 法语圈2023年第9届运动会获得普遍好评 -

前后历时十天的2023年第9届法语圈运动会已于5天前的08月06日上星期日圆满落幕。这不仅已获得法语国家及地区国际组织（OIF）的肯定，也在东道国刚果民主共和国政坛赢得普遍好评。

RFI Image Archive / Les IXes Jeux de la Francophonie se sont terminés avec succès. Le président Félix Tshisekedi a affirmé, lors de la cérémonie de clôture, que cette édition restera « gravée dans la mémoire collective des Congolais. Ici, le président Félix Tshisekedi a assisté à l'ouverture des Jeux. (illustration) © Patrick Muyaya / RFI Image Archive

08月07日星期一，本台法广非洲组（RFI Afrique）通讯员帕斯卡尔（Pascal Mulegwa）从当今世界全球最大的法语城市刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）发回消息说。刚果（金）总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）周日在法语圈第9届运动会闭幕式上宣布，本届盛会将被铭记在刚果人民的集体记忆之中。

-- 法语圈2023年第9届运动会充满和平气息 -

本台法广（RFI）在金沙萨的法语通讯员还注意到，刚果（金）的在野党于本次运动会期间抛开政治分歧，政坛呈现相对平静的气氛。就此，国际法语圈运动会委员会（CIJF-Comité International des Jeux de la Francophonie）主任、黎巴嫩著名奥运选手泽娜·米娜夫人（Mme Zeina Mina）称赞到，这是一个“刚果奇迹”。她还指出，在场馆设施翻新后，由于场地质量的提高，运动员们创下了多项新纪录。

RFI Image Archive / Francophonie : l’organisation de ces Jeux relève d’un « miracle congolais », a indiqué la directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie, Zeina Mina. (illustration) CIJF / RFI Image Archive

另外，本台法广（RFI）中文节目于08月07日本周一，收到法语国家及地区国际组织（OIF）发来的一份新闻公报，祝贺2023年法语圈第9届运动会取得圆满成功。声明提到：面向18岁至35岁青年的本届法语圈运动会是一次融合了体育和艺术的盛会。参与者多达3500人，其中有近2000名竞赛者。此外，法语圈第9届运动会有37支代表团和600位获认可的记者。

-- 法语圈2023年第9届运动会吸引文艺青年 -

本台法广（RFI）法文报道提到，在本届法语圈运动会期间，还组织了11场文化竞赛。全球法语世界的青年艺术家们借此契机，绘画未来的趋势。就此，文学评委、法国突尼斯女出版人、Elizyad出版社创始人：Elisabeth Daldoul对能够发现20篇文字入围感到欣慰。另外，一名黎巴嫩的女小说家重申，非洲有可能比其它任何地方都能显示出“艺术将拯救世界”。

RFI Image Archive / Dans le jury littéraire l’éditrice belgo-tunisienne, Elisabeth Daldoul，fondatrice de la maison Elizyad se réjouit de découvrir les vingt textes en lice. Ici, Elisabeth Daldoul chez elle, à Tunis. (illustration) © RFI/Amira Souilem

还有，非洲多国的文艺青年接受了本台法广（RFI）法语[文化之约]（RENDEZ-VOUS CULTURE）专栏记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）的采访。他们中有人是来自科特迪瓦的画家、有人是塞内加尔舞者的编导等等。

Nicolas 2023.08.11 v francophonie Episode 040 Projet Extrait 2 Son mixé Création Numérique du Burkina Faso au micro de RFI Olivier ROGEZ 00:32 Nicolas 2023.08.11 v francophonie Episode 040 Projet Extrait 2 Son mixé Création Numérique du Burkina Faso au micro de RFI Olivier ROGEZ 尼古拉

一位来自布基纳法索的青年在接受采访时自我介绍说：“我叫孔斐·雅各布（ Konfé Jacob），属于布基纳法索的数字创作团队。我们的团队里有动作设计师、音响工程师。我有自己的创作工作室，还有一些其他的大学生和专业人士。我们一起形成了一个团队来参与角逐。”

RFI Image / Le groupe togolais Acadi en répétition avant son audition par le jury des Jeux de la Francophonie, le mercredi 02 aout 2023, à Kinshasa. (illustration) © RFI / Ndiasse Sambe

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第40集节目。融合了体育和艺术氛围、充满文化气息的2023年第9届法语圈运动会已于08月06日上星期天在非洲法语大国刚果民主共和国（RD Congo）首都金沙萨（Kinshasa）完满闭幕。

2023.08.11 vendredi Nicolas Chronique francophonie [法语世界]第40集 - 法语圈第9届运动会的文化篇 06:02 cultures francophonie 11-08-2023 法语世界 Episode 40 - Le volet culturel des IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa 尼古拉

本次节目由尼古拉编译和播报。感谢本台法广（RFI）非洲组记者们的采访和报道，及音像资料室（Sonothèque）的支持，与_Lucien_的技术合作。谢谢您的忠实收听，祝各位暑期快乐。我们在下次节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉）

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