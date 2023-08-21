中国创造类人机器人陪伴孤独的年轻人和老人

在北京举行的世界机器人大会上，具有类似人类皮肤、面部表情和身体动作的机器人展示了模仿能力。

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美联社报道指出，虽然从看起来像科幻电影中的机器人寻求情感支持的想法可能听起来很超现实，但一家中国科技公司正在努力将其变为现实。

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司（EX Robots）的首席执行官李博洋希望机器人能够提供情感支持，模仿朋友或家人的角色。

他指出：“现在很多年轻人都很孤独，进入社会后可能没有很多朋友，没有家人的陪伴，也缺少伴侣。未来这种情感陪伴，甚至伴侣机器人也是一个市场需求。老年人的需求就更直接。现在年轻人确实少，很多年轻人离开家，很难陪伴在老人身边。所以陪伴老人机器人这个事总在提，说老人可以获得机器人？就是因为这个需求很明显，很直接。”

据介绍，EX Robots于2013年7月在大连成立，是一家专业从事智能仿生人形机器人研发、生产、销售及服务的高新科技企业。

美联社报道，这些机器人具有类似人类的皮肤、面部表情和身体运动，以及一定水平的语言表达能力，被设计成像人类一样行动并参与情感。

李博阳还指出：“我们认为人形机器人的最终形态应该无限接近人类。在这种情况下，我们需要添加其他维度的交互。与其他智能设备相比，我们的设备在交互中具有额外的表达维度，”

报道称，展出的机器人是北京年度世界机器人大会上最受欢迎的机器人之一。

世界机器人大会将持续到8月22日。

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