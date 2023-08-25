非洲漫画:传奇小王子Mody

RFI Chronique / [法语世界]第42集

西非 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第42集。本次节目介绍与非洲漫画英雄人物-塞内加尔小王子魔弟(Mody)的绘画创作人和出版商部分访谈录音片段。

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本台法广（RFI）[非洲报道]专栏（Chronique Reportage Afrique）在今年夏季编排播出了多套系列节目。其中，在8月11日至13日连续三天播出的一套多集节目，中文可被译为“在非洲超级英雄的领域内”（Dans l’univers des super héros africains）。

RFI Image / Afrique histoire : le Royaume du Cayor est un ancien royaume du Sénégal (1566-1886) situé entre les fleuves Sénégal et Saloum. Ici, sur les îles du delta du Saloum. (illustration) RFI francophonie / [法语世界]第42集：塞内加尔传奇小王子Mody。 © RFI Image / Constance Decorde & Hans Lucas

在西非国家塞内加尔首都达喀尔（Dakar），34岁的绘画人赛迪纳（Seydina Sow）创作了一个漫画系列，名为“卡约尔”（Cayor）。这个漫画系列的内容融合了塞内加尔的一个传奇故事。“卡约尔”（Cayor）这个名字源于当地历史上曾经真实存在过的卡约尔王国（Royaume du Cayor，1566-1886）。这个王国曾位于塞内加尔河流域（fleuve Sénégal）与萨卢姆河流域（fleuve Saloum）之间，存在时间长达三百多年之久。

-- 塞内加尔的一名绘画创作人 -

融合了塞内加尔传奇历史故事的漫画书“卡约尔”（Cayor）里的英雄人物：魔弟（Mody）是一位具有超能力的小王子。这种创作风格使得其在书店里逐步占有一席之地，也便于读者们识别故事里的主人公。

就此，这个非洲漫画系列的创作者赛迪纳（Seydina Sow）及其出版人苏莱曼（Souleymane Gueye）分别接受了本台法广（RFI）常驻达喀尔（Dakar）记者朱丽叶（Juliette Dubois）的采访。

RFI Image Archive / Sénégal : Dakar. Panorama urbain. Wikipédia / RFI Image Archive

漫画“卡约尔”（Cayor）的故事内容，描述了小王子魔弟（Mody）的父亲，承受他人的背叛。小王子发展出了自我战斗的能力，重新拿回了他父亲的王国。就这样的创作思路，“卡约尔”（Cayor）的作者兼绘图人解释说：“这里消费的一切，要不是来自日本的漫画、就是来自欧洲的法国和比利时的连环画，还有美国漫画。这些都是非本土的超级英雄。。。而我更喜欢的是描绘战斗，因为以此我可以完全的放开自己。”

-- 塞内加尔的一名本土出版商 -

塞内加尔漫画“卡约尔”（Cayor）的发行人、书商苏莱曼（Souleymane Gueye）也是一家名为“萨哈巴”（Saraba）出版社的负责人。他就在自己的书店里销售这个漫画系列。

2023.08.25 Nicolas chronique francophonie Episode 042 manga sénégalais Mody Son 2 Trad mixé libraire Souleymane au micro de RFI Afrique Juliette Dubois 00:22 2023.08.25 Nicolas francophonie 042 manga sénégalais Mody Son 2 Trad mixé libraire Souleymane au micro de RFI Afrique Juliette Dubois

在接受本台法广（RFI）常驻西非记者朱丽叶（Juliette Dubois）采访时，他如是说：“我的印象曾是很有利的，看第一眼就上心了。有一种新生气息。伴随着他将有可能会带来的小成功，能使得出版社冒更多的风险,让其他漫画师参与更多。"

另外，本台法广（RFI）非洲组在这一采访中获知，塞内加尔书商苏莱曼（Souleymane Gueye）正在计划出一个新的漫画系列，创作灵感则是来自国际知名的塞内加尔职业足球运动员:萨迪欧·马内 (Sadio Mané)。

RFI Image / Afrique Projet pour une BD inspirée du célèbre footballeur sénégalais Sadio Mané. Ici, Sadio Mané (illustration) RFI/Pierre René-Worms

以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第42集。这次节目介绍了本台法广（RFI）[非洲报道]专栏（Chronique Reportage Afrique）在2023年暑期里已播出了的非洲超级英雄人物漫画系列（Dans l’univers des super héros africains）。其中之一是采访塞内加尔小王子魔弟（Mody）漫画的创作人和出版商。

2023.08.25 vendredi Nicolas Chronique francophonie [法语世界]第42集 - 塞内加尔漫画:传奇小王子魔弟（Mody） 04:48 cultures francophonie 25-08-2023 法语世界 Episode 042 - Manga africain : Mody, petit prince sénégalais 尼古拉

感谢本台法广（RFI）非洲组记者们的采访和报道，及音像资料室（Sonothèque）的支持，与Philippe的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下次节目的时间段里再见。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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