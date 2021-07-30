科技业巨擘财报亮丽 乐观前景不随解封改变

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（法新社旧金山30日电） 美国科技业巨擘如脸书（Facebook）、亚马逊（Amazon）等本周都发布上季获利庞大，显示这些企业在COVID-19疫情期间居家令生活型态下称霸的态势，在后疫情时代还会继续扩张。

脸书、苹果（Apple）、微软（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet等业界领头羊，在关键经济产业的优势地位越来越强，引发反托拉斯监管当局加强审视。尽管如此，它们仍全都发布营收成长。

亚马逊29日公布，第二季获利较去年同期大增48%，达78亿美元；而华尔街分析师原本预测值甚至更高。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐期间，消费者纷纷转到亚马逊等网购平台采购各式各样日用品；此外，亚马逊的云端运算业务也因协助企业和个人用户保持连线而成长。

在亚马逊之前，其他主要科技企业也已发布连串亮丽财报。这样的成绩不只受惠于连番防疫封锁措施，逐渐解封也带来助益。

苹果本周稍早公布，刚结束的一季获利几乎倍增，因消费者支出改善，加上防疫限令松绑使得「乐观气氛增强」。苹果不仅iPhone智慧手机营收大增50%，数位支付、音乐、串流电视和游戏等服务业绩也成长。

脸书在最近结束的一季获利翻倍，归功于数位广告收入大增。Alphabet公布的上季获利更几乎翻3倍，拜谷歌的搜寻引擎广告和YouTube影音平台带来大量收入，后者营收便由去年同期的38亿美元暴增至破70亿美元。

Futurum Research的分析师指出，数位广告、云端运算、游戏及智慧手机和电子商务使用率大增，促使科技企业营收强劲成长，「科技业力道显然不受疫情约制」。

Techsponential的分析师格林加特（AviGreengart）也告诉法新社，混合式工作型态、线上娱乐和网购如今已是生活日常，「这些包罗万象的趋势因为疫情加速发展，但现在已经回不去了。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP