科技业巨擘限制俄罗斯官媒资讯传播

（法新社旧金山28日电） 从脸书、TikTok到微软，一些全球主要科技企业今天采取行动，限制与俄罗斯政府有关的新闻媒体触及范围。外界指控，这些媒体对于莫斯科侵略乌克兰战事宣传不实资讯。

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社群媒体平台如今成为国际谴责的俄罗斯攻击行动战线之一。这些平台是人们获得即时消息的管道，但不时有虚假叙述在上面流传。这场冲突是欧洲数十年来面临最严重的地缘政治危机。 脸书（Facebook）母公司Meta表示，它将在欧洲联盟（EU）限制获取今日俄罗斯（RT）和俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）消息的管道。西方国家指控这2家俄罗斯媒体是克里姆林宫的喉舌，被当作开战辩护平台。 欧盟当局27日已宣布RT和Sputnik在区域内禁播。欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，这些媒体「将不再能够散播它们谎言，来替（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的战争辩护」。

Meta全球事务副总裁克莱格（Nick Clegg）解释，他们基于「当前情势的特殊性质」而做出这项决定。此外并未提供详细讯息。

就在几小时前，另个社群媒体巨擘推特（Twitter）也宣布，分享俄罗斯国营媒体连结的推文将被标注警告。

推特的网站廉正事务主管罗思（Yoel Roth）发文写道，近来每天有4万5000多则分享这些媒体连结的推文在推特发表，「我们的产品应该让人们轻易知道，你看到的内容出自谁、这些人的动机和意图为何」。 罗思还说，推特除了附加指认新闻连结来源的标签，同时也采取步骤大幅减少这类内容的流传。 短影音分享应用程式（app）TikTok告诉法新社，它已在欧盟限制取得俄罗斯国有媒体资讯的管道。

微软（Microsoft）则表示，它正将RT从自身应用程式商店移除，并且将修改旗下搜寻引擎Bing的演算法，降低RT和Sputnik的内容在搜寻结果露出顺序。

影音串流平台Netflix也宣布：「基于目前情势，我们并不打算将这些频道加入我们的服务。」

苹果（Apple）和谷歌（Google）则尚未回覆法新社是否将跟进。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

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