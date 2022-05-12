科技股大伤重创投资部位 软银年度亏损创新高

（法新社东京12日电） 日本投资巨擘软银集团（SoftBank Group）今天公布，全年度亏损创新高。主要由于美国科技股遭遇一波抛售潮，加上中国监管打压，导致软银持有资产的价值有段时期受重伤。

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今年3月截止的会计年度，软银亏损达到1兆7080亿日圆（约新台币3972亿元），由前一年度获利高达4兆9900亿日圆的表现巨幅恶化，当时由于股市大涨拉抬软银财报。

软银持有大量全球科技业巨擘及表现不稳的新创企业股份，因此获利难以预测。软银这回获利蒸发，与美国为了打击通货膨胀而升息、导致科技类股大跌有关。

软银公布，年度投资亏损达到令人咋舌的3兆4000亿日圆（约新台币7900亿元）。软银旗下主要投资科技业的愿景基金（Vision Fund）「因投资组合中大多数上市企业股价下跌」，导致获利萎缩。

此外，软银持有中国叫车平台滴滴出行及电子商务巨头阿里巴巴的许多股份。由于北京大力整顿中国民间企业，导致这两家企业受打击，使得软银亏损幅度加深。

软银2月还表示，以400亿美元（约新台币1兆1900亿元）将晶片设计公司安谋（ARM）出售给辉达（Nvidia）的交易破局，因面临竞争疑虑相关「重大监管挑战」；软银如今计划让安谋单独上市。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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