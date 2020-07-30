美四大科技巨頭出席國會聽證會 小紮：充分證據表明中國政府竊取美企技術

美國國會眾議院司法委員會7月29日對全球四大科技公司，亞馬遜、蘋果、臉書和谷歌母公司Alphabet的首席執行官（CEO）舉行了近一天的反壟斷聽證會。出席聽證會的四巨頭一併警告，美國對科技企業的新規管將會導致中國壟斷創新。其中，臉書CEO紮克伯格更是指出，有充分證據表明中國政府竊取美國企業技術。四大科技企業的CEO還在質詢中承諾，將不允許在自己的平台上銷售來自中國“奴隸勞工”或強迫性勞工所生產的商品。

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據悉，對四家公司的反壟斷指控主要關注點分別在於：谷歌對搜索的操控；蘋果對應用程序的控制；臉書對競爭對手的收購；以及亞馬遜對第三方賣家的影響力。受新冠肺炎影響，這次會議以視頻方式舉行。此次聽證會深刻地暴露出美國最成功的一些公司面臨的根深蒂固的不滿情緒，而如今，美國民眾比以往任何時候都更依賴這些公司。

這場聽證會凸顯出反壟斷機構當前的調查給這些公司帶來的風險，議員們引用了公司內部電子郵件和證人訪談作為證據，批評這些平台不當地濫用了它們在業界的主導地位。蘋果公司CEO蒂姆•庫克、亞馬遜的CEO傑夫•貝佐斯、臉書的CEO馬克•紮克伯格和谷歌母公司Alphabet的CEO桑達爾•皮查伊，紛紛回答了議員們發起的長達5個多小時的質詢攻勢。這也是貝佐斯第一次出席此類場合。其中針對臉書和亞馬遜的反壟斷指控最為強烈——議員們稱這兩家公司的所作所為“最令人髮指”。

議員們尖銳地抨擊了亞馬遜對第三方賣家的欺壓行為，稱其做法和“毒販”並無二致。臉書也受到了類似的指控：委員會拿出了該公司此前在Instagram收購案中的相關材料，稱臉書為達成收購Instagram的目的，展開了“破壞性的攻勢”，頗具“數字圈地”的色彩，以鞏固其市場霸主的地位。值得一提的是，雖然當天聽證會的話題是對四大科企反壟斷的指控，但涉及中國問題及諸如臉書等社交媒體平台對美國國會極右翼和民權運動的態度同樣是議員們百般詢問的話題。“數據隱私”、“內容適度”、“政治偏見”這些關鍵詞被反覆提及。貝佐斯甚至認為社交媒會傷害到國家民主，“社交媒體是一個微妙的、具有毀滅性的機器。”他說。

此外，四位CEO都堅持表示自己公司的服務與產品能讓消費者獲益。同時，他們也堅持當下激烈的競爭環境。四位CEO強調，美國對科企的新規管會導致中國壟斷創新。在涉華問題上，臉書的紮克伯格更是坦言，“我認為有充分的證據表明中國政府從美國公司竊取了技術。”他表示，“臉書代表着一系列的基本原則，包括維護民眾安全，維護言論自由等民主傳統。”紮克伯格補充說，這些“對我們大多數人來說都是基本價值，但不是世界上每個人的價值，不是與我們競爭的每家公司或它們所代表的國家（擁有的價值）。”

紮克伯格強調，“如果你看一下十年前頂級科技企業的來歷，則絕大多數是美國公司。 今天，幾乎一半是中國的公司”。相比之下，庫克和貝佐斯說，他們知道有關美國知識產權被中方盜竊的報道，但他們聲稱從未在自己的公司見證過。皮查伊一開始表示，他不知道谷歌曾經發生過這種情況，但後來又補充說，該公司在2009年經歷了一次網絡攻擊，該攻擊似乎起源於中國。

紮克伯格的聽證會證詞與他準備好的內容略有出入，後者的措詞更加果斷，並警告說，“中國正在建立自己的互聯網版本，着眼於截然不同的想法，他們正在將自己的願景輸出到其他國家。”此外，在質詢環節中四大CEO紛紛表示，將不允許自己的平台上提供來自中國的“努力勞工”或強迫性勞工所生產的產物。此外，當地時間29日晚間，抖音國際板TikTok的CEO凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）通過博客指責臉書，稱後者把愛國主義作為幌子，試圖以不公平的方式將TikTok趕出市場。