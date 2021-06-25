以色列和中國的人類物種新發現引質疑：古生物學也有冷戰？

一張從EurekAlert獲得的照片顯示關於Homo longi（或稱 "龍人"）肖像的插圖，科學家說它可能是人類最接近的祖先。

智人（Homo Sapiens）從何而來？如何演變？都是令人着迷的話題。最近，法國媒體為了與智人進化與人種起源有關的兩個發現大費筆墨，紛紛刊文報道。兩個新發現分別是：以色列古人類學家聲稱發現了尼安德特人的祖先，可讓智人早10萬年走出非洲。而中國方面則聲稱發現了“智人”的起源。這種被聲稱是顛覆性的新發現要改寫智人物種進化史，但其他的古生物學家對此都發出質疑聲，甚至認為，“我們正處於一種古生物學的冷戰中”，尤其中國科學家至少願意讓中國成為比其他地方更接近智人的人類物種的家園，試圖把中國化石重新置於關於人類起源的討論的核心。

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以色列的發現要提早現代智人早10萬年走出非洲

法國 «觀點» 周刊報道稱，對以色列的發現，讓我們從古人類學家Israel Hershkovitz的發現開始。他於2018年宣布發現了屬於約20萬年前的原始智人的下巴碎片，從而使現代人比以前認為的早10萬年走出了非洲。

這一次，他在著名的《科學》雜誌上宣布，發現了屬於一個新的人類物種的骨骼化石，據他說，可能正好就是尼安德特人的起源，而他們被認為是在歐洲出現的! 發掘工作在以色列拉姆拉鎮（Ramla）附近的一個採石場進行，由希伯來大學的考古學家Yossi Zaidner指導。他的團隊在一個8米深的洞底發現了許多動物和人類的骨頭，也有許多石制工具。

文章稱，乍一看，這種人類骨骼的形態很不尋常，因此引發它們是否屬於一個新的人類物種的疑問，牙齒和下巴讓人聯想到尼安德特人，而頭骨的形狀更讓人聯想到原始的智人，而另一方面，沒有下巴和大牙的存在的現象也令人驚訝。所有這些新的特徵聚集在比我們可能早生活了14萬到12萬年的同一個人身上，使兩位考古學家Israel Hershkovitz和Yossi Zaidner認為他們發現了一種新的智人，並立即命名為 "內舍-拉姆拉 "智人。並提出這一物種將是歐洲尼安德特人和亞洲古人類的祖先的假設。

根據這兩人的說法，這個新的智人物種應該是在40萬年前出現在了這個地區，然後在20萬年後被非洲出來的第一個原始智人加入，只後是長達10萬年的同居生活。然後，智人就可能利用氣候變暖的機會入侵了歐洲。

對於他們新發現的重大意義，Israel Hershkovitz說："發現一種新的'智人類型'具有重大的科學意義。它使我們能夠為以前發現的人類化石賦予新的意義，為人類進化之謎增添另一塊助於理解的拼圖，並進一步理解人類在古代世界的遷移路線。儘管他們生活在如此久遠的年代，即47.4萬至13萬年前的中更新世末期，但內舍拉姆拉人可以向我們講述一個精彩的故事，揭示了許多關於他們後代的進化和生活方式，"。Yossi Zaidner博士則補充認為："與人類化石相關的考古發現表明，Nesher Ramla智人擁有先進的工具生產技術，並且很可能與當地智人進行了互動。"

然而，他們似乎還需要進一步說服其他的古人類學同事。法蘭西學院的教授讓-雅克-胡布林（Jean-Jacques Hublin）是目前世界上最了解人類歷史的科學家，他就有一些疑慮，他說："這些遺跡非常零碎，在我看來，鑒於它們的保存狀況，它們被過度解釋了。最好的診斷是關於牙齒的，它清楚地表明與尼安德特人有關的形式。但發現地離歐洲很遠，正如近東的一般情況那樣，尼安德特人與通常的標準相差甚遠。......從這一點把這個人作為歐洲尼安德特人的起源，我看不出有什麼邏輯。在歐洲，已知的類似形式有40萬年的歷史。"

中國“龍人”傳奇：井底封存了80年的頭蓋骨化石能讓智人物種誕生在中國？

幾乎在同一天，一個與英國著名古人類學家——克里斯-斯普林格合作的中國團隊在一份更為機密的科學雜誌上宣布，他們發現了一個與智人非常接近的物種，名為“龍人”（Homo longi）。這個故事很有趣。這一切都要從一個中國東北農民在1930年代發現的一個頭骨說起。當時中國還處於被日本人佔領期，當這個農民意識到自己的發現不同尋常，同時又不願意讓日本人拿走後，就決定將其封藏在一個井底。在他臨終前，才將頭骨的事情告訴了他的兒子，後者隨後告訴了前來當地考察的中國地質大學古生物研究院首席科學家季強教授，在2018年，也就是在井底藏了80年後，頭骨（化石）重見天日，經過科學家鑒定，將其追溯到了14.6萬年前。但這個結果 "沒有得到政府認可擔保"，因為它在井中的長期停留可能影響到測度的準確性。無論如何，這篇文章的作者還是把這個頭蓋骨的所有者變成了現代智人的近親。

中國相關報道將東北農民將這個寶貴的頭蓋骨化石捐獻出來形容為“愛國行為”，而更將這一發現定義為“可能刷新對人類起源和演進歷史的已有認知”。

這也難怪 «觀點»雜誌文章作者評論說，再一次，我們離中國人希望智人物種在他們國家誕生的舊有執念不遠了！

同一發現，«費加羅報 »上有更詳細的介紹，2018年9月，中國科學家就揭露了這個被命名為“哈爾濱頭骨”的存在。近三年後，《創新》雜誌上發表的三篇文章，讓大家得以了解到更多信息。令人驚訝的是：根據中國科學家的說法，這塊化石的年代為14.5萬年，是一個未知物種的代表，是智人的表親，被稱為 "龍人"。中國教授認為，"這是迄今為止發現的最完整的另一個人類物種的古代頭骨，"。據他說，頭骨的結構分析將使“龍人”成為比尼安德特人更接近我們的表親。

“龍人”實際上是已知的丹尼索瓦人？

但是這個科學家們在熱情和不相信之間產生了分歧。有人甚至說"我們正處於瘋狂之中，"。法國人文博物館的古人類學家Antoine Balzeau說："我認為這一發現很特別，公布的分析結果很有趣。但我不認為他們關於新物種的建議能站住腳。這是一個遺憾，但很難指責中國人依靠聳人聽聞的方法，因為我們正在做完全相同的事情......"事實上， "龍人 "事實上並不是新物種。而它的一些同族人已經被發現並命名為丹尼索瓦人（Denisovians）。尼安德特人的這一人類物種表親於2010年在西伯利亞（俄羅斯）阿爾泰的丹尼索瓦洞穴中被確認......證據來自一個單一的趾骨。事實上，正是從化石中提取的DNA讓科學家確信它是人類的一個新物種。

那麼為什麼專家們認為這個新的頭骨和這個來自西伯利亞阿爾泰發現的趾骨之間有聯繫呢？事實上，正是在西藏高原發現的一個下頜骨使兩者之間有了聯繫。2019年3月，位於萊比錫（德國）的馬克斯-普朗克研究所人類進化部主任、法蘭西學院教授Jean-Jacques Hublin在《自然》雜誌上發表文章描述了後者。對下頜骨的蛋白質進行分析後，可以確保它與阿爾泰屬於同一人類群體。而在形態上，它與哈爾濱的頭骨非常相似。"讓-雅克-胡布林（Jean-Jacques Hublin）說："說句挑釁的話，我想說哈爾濱的頭骨是迄今為止發現的最漂亮的丹尼索瓦人標本。

“中國科學家要將中國置於現代智人物種歷史的核心”

作者最後評論道，因此，對這兩個同時發布的公告應持謹慎態度。 聲稱發現了一個新的智人物種，比說發現了一塊普通的骨頭都更有意義。而且有助於在科學雜誌上發表文章。

但是為什麼要為一些化石的名字進行這樣的爭奪呢？費加羅報解釋說，要知道，從亞洲南部到澳大利亞的許多現今的人口中都發現了丹尼索夫的DNA。在智人到達亞洲地區之前，丹尼索瓦人肯定已經在大部分地區居住。此外，DNA分析告訴我們，丹尼索瓦人是尼安德特人的非常接近的表親，他們與智人的距離稍遠一些。但這並不符合中國科學家想要講述的故事。

長期以來，中國科學家一直在捍衛一種人類進化的觀點，即把中國置於我們物種歷史的核心。亞洲智人不會起源於非洲的搖籃，而是直接從更古老的、紮根於當地的群體中繁衍出來。這種 "多地區主義 "模式在歐洲和北美也得到了支持，但在大約十年前，由於遺傳學和古遺傳學的興起打破了這種模式。

今天的中國科學家至少願意讓他們的領土可能是一個比其他地方更接近智人的人類物種的家園。"我們正處於一種古生物學的冷戰中，"讓-雅克-胡布林分析說。因此，這個新的出版將試圖把中國化石重新置於關於人類起源的討論的核心。