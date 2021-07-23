非法向中國出口軍事用途芯片 美台裔教授被判入獄63個月

美國司法部7月22日發表聲明稱，加州大學洛杉磯分校的工程學兼職教授石怡池（音譯，Yi-Chi Shih）因其在向中國非法出口具有軍事用途的集成電路的計畫中發揮了作用，並沒有按規定提交電子出口信息被判入獄63個月，即逾5年刑期。作為判決的一部分，法庭還命令他向美國國稅局支付36,2698美元的賠償金，並對他罰款30萬美元。

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聲明指，2019年7月2日，現年66歲，來自加州好萊塢山莊的石怡池被判定犯有一項共謀違反美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）和《出口管理條例》（EAR）的罪行。他還被判定犯有四項郵件詐騙罪，兩項電信詐騙罪，一項共謀未經授權訪問受保護的計算機以獲取信息罪，一項向聯邦調查局特工作虛假陳述罪，三項認購虛假報稅單罪，以及四項向國稅局作關於其外國資產的虛假陳述罪。

石怡池被控從2005年初起，開始將遭管制的技術產品運往中國。檢方說，從那時一直到2009年，石怡馳將多個軍事級芯片在新加坡交給他在中國的聯繫人，有時則將芯片交給中國國際航空在洛杉磯的飛行員帶去中國。美國聯邦調查局於2018年1月逮捕了石怡池及其64歲的同夥梅傑安（音譯，Kiet Anh Mai）。梅傑安已於2018年12月承認了一項走私重罪，並被判處18個月的緩刑和5000美元的罰款。

檢方說，梅傑安曾在兩家公司與石怡池是同事關係。他假扮成美國客戶，從美國一家特殊芯片製造公司購買單片微波集成電路高速芯片（MMIC），假稱芯片是要在美國國內使用，但實際上是交由石怡池運往了中國。相關報道稱，他們二人在合作期間，梅傑安購買芯片後，石怡馳及弟弟石怡祥（音譯，Ishiang Shih，台裔加拿大人）名下的兩家公司便會把購買芯片的錢付給梅傑安。

之後，由石怡池負責安排芯片運往中國，有時是先交給石怡祥，最終轉給中國成都的嘉石科技公司（CGTC）。而石怡馳是嘉石科技的總裁，該公司在成都建了一個MMIC芯片製造廠。美國商務部早在2014年就已將該公司列入“強制出口管制”的外國公司名單，因為美方認為該公司存在非法將敏感技術賣給未被授權的中國軍事項目。

據悉，MMIC芯片可應用於飛彈、雷達、電子戰等廣泛的商務與軍事用途，被視為敏感技術，未獲美國商務部批准授權不得出口，而石怡池及其公司沒有這項授權。他們參與購買生產這一芯片的是這美國空軍、海軍與國防高級研究計畫局（DARPA）等機構的供應商。