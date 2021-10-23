美情報機構對中國發展人工智慧等先進科技發出警告：不能輸給中國

美國官員周五針對中國發展人工智慧和一系列先進科技發出警告，表示這最終可能讓中國具備決定性的軍事優勢，並在美國健康照護和其他基本領域上佔據主導地位。

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美聯社報導，美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）官員指出，這些警告包括再度提醒企業主管、學者、地方和州政府官員有關重要產業接受中國投資或專門知識的風險性。

美國國家反情報與安全中心代理主任奧蘭多（Mike Orlando）在一場罕見的簡報中告訴記者，美國在人工智慧、自律系統、量子運算、半導體和生物技術等領域"不能輸給 "中國。

奧蘭多說，中國企業和學者受制於中國共產黨，須為黨的利益服務。他表示：”儘管我們多年以來一再地說，人們還是無法領會。”

但奧蘭多也拒絕明確美國是否應該對中國在某些領域的投資制定更嚴格的限制或直接禁止，他說他的角色不是建議政策。他表示，美國國家反情報與安全中心與民間企業和學術界定期舉行簡報，也承認產業和大學院校可能仍需中國學生、專家和投資者。他不願具體說明有哪些企業與國家反情報與安全中心舉行過簡報。

報道稱，雖然美國國家反情報與安全中心不打算要求官員拒絕中國投資，但鼓勵掌控智慧財產並執行安全措施。

拜登政府的國安機構正公開積極對抗中國，一些官員甚至稱中國是美國最大的戰略威脅。但同時，拜登政府試圖在貿易和氣候變遷方面與中國合作，以緩解與北京之間的緊張關係。

北京多次指責華盛頓對其意圖的恐懼，並攻擊美國情報部門對中國的評估，包括指控中國領導人隱瞞有關冠狀病毒大流行的關鍵信息。

美國國家反情報與安全中心負責新興和顛覆性技術的官員愛德華·尤（Edward You）指出了中國公司對美國和歐洲生物技術和製藥業的投資。他說，中國公司還在美國提供COVID-19檢測試劑盒和基因檢測，符合聯邦隱私標準和其他法規。但與中國有聯繫的公司所收集的數據最終可能落入中國政府手中。他警告，中國已經擁有所有國家中最大的醫療數據獲取權。憑藉其數據收集和技術進步，北京有朝一日可能在醫療保健方面佔據主導地位，使美國完全依賴中國。

愛德華·尤指出："如果你是習主席，這就是不斷給予的禮物。"