法國龔古爾獎首次頒發給非洲裔作家作品 評論稱其是“文學的讚歌”

2021年度的法國龔古爾文學獎今天揭曉，由塞內加爾籍的作家穆罕默德-姆布加爾-薩爾（Mohamed Mbougar Sarr）憑藉《人最秘密的記憶》（暫譯）《La plus secrète mémoire des hommes》獲得。今年31歲的薩爾(Mohamed Mbougar Sarr)因此成為首位獲得最負盛名的法國文學獎的來自撒哈拉以南非洲的作家。這位塞內加爾作家在第一輪比賽中就獲勝，在評審團的10名成員中獲得了6票。

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據介紹，雖然得獎的是他的第四部小說，但這位1990年出生於塞內加爾的作者在此次評選前並不出名，他的兩家出版社（法國獨立出版社Philippe Rey和塞內加爾的Jimsaan）也都不是獎項評選的常客。他的作品也沒有以最容易理解的方式來呈現。但是《人最秘密的記憶》一書以令人印象深刻的雄心和令人眼花繚亂的敘事能量席捲了一切。

龔古爾學院院長迪迪埃-德科恩（Didier Decoin）毫不掩飾他對穆罕默德-姆布加爾-薩爾的小說的欽佩之情，稱其為 "非常漂亮的書 "和對 "文學的讚歌"。

至於這部獲獎小說的主題，法新社報道用“講述了非洲文學的困難”一句話概括。在其出版社的網站上，可以讀到這樣的介紹：2018年，年輕的塞內加爾作家Diégane Latyr Faye在巴黎發現了一本1938年出版的充滿神秘色彩的書《非人類的迷宮》（Le labyrinthe de l'inhumain）。這位在當時被稱為 "黑人蘭波 "的作者T.C.伊萊曼，自從他的作品發表而引發的醜聞後，就失去了蹤影。隨後，Faye着迷地開始追蹤這本書神秘的作者T.C.伊萊曼的足跡，從塞內加爾經阿根廷到法國，在這條主線之中，讀者要直面殖民主義和納粹浩劫的巨大悲劇，尋找其背後的真相。Faye在巴黎遇到了一群年輕的非洲作家：他們互相觀察，討論，喝酒，經常做愛，並質疑流亡創作的必要性。他對兩個女人產生了特別的感情：充滿硫磺味的西加，秘密的守護者；以及稍縱即逝的攝影記者艾達……出版社的評論指出，這本書以其永久的創造性，在寫作和生活之間作出選擇的需要，或超越非洲和西方之間的對峙問題的願望主導着這部小說。它首先是一首獻給文學和其永恆力量的情歌。

《世界報》對這本獲獎小說的評價是：一部非常有思想性、感性、具有政治性而且經常很有趣。書評指出，在Faye的尋覓過程中，敘事交織在一起，一個敘述者背後往往隱藏着另一個敘述者，小說帶領讀者在各大洲（從法國到塞內加爾，從阿姆斯特丹到阿根廷）、時代和文學流派（日記、新聞摘錄、採訪、一個帶有幻想色彩的故事......）之間移動。展示主人公對文學、文學的力量和文學的僵局的沉思。這無疑是一部很有頭腦的小說。但它也充滿了感性的活力，當然是政治性的-——無論是喚起1930年代法國的殖民主義氣氛還是當代達喀爾的叛亂——而且常常充滿了幽默的色彩。

龔古爾獎由七名男性和三名女性組成的評審團頒發，獎品是象徵性的一張10歐元的支票，但獲得這個獎就是數十萬冊銷量的保障。作家Hervé Le Tellier 2020年獲獎小說《異常》（《L'Anomalie》），在書店裡引起了自1984年Marguerite Duras的《情人》（《L'Amant》）以來從未見過的熱潮，銷量超過100萬冊。

雷諾多獎 由比利時暢銷書女作家諾冬獲得

另一個法國重要的文學獎雷諾多獎則由比利時籍的暢銷書女作家阿美麗 諾冬（Amélie Nothomb）在第二輪投票中勝出。該獎同樣也在雷諾多餐廳宣布和頒獎。

她的最新小說《premier sang》的內容是她的父親在2020年去世後的虛構回憶錄。

她在德魯昂餐廳感嘆道 "我現在真想說：爸爸，我們得獎了！"。