拿破崙逝世兩百年新尋跡 來年再看莫里哀

在拿破崙逝世200周年之際，RFI的各外語語言部推出了系列節目，追尋拿破崙眾多仍是鮮為人知的事跡。無論是在法國還是在世界上許多其他國家，拿破崙所留下的許多印記今天仍然引為迷思。

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所呈節目，是一系列採訪和縱覽許多媒體報道及文件的結果，追尋 "法國人的皇帝 "在巴西、比利時、俄羅斯、西班牙、葡萄牙、羅馬尼亞當然更在法國的傳奇足跡。

2021年12月， "拿破崙年 "將落幕，在聲音、照片和視頻立體平面報道之後，現在我們用文字再作簡溯。

在這一年裡，我們遊歷在一百多本關於拿破崙的各種傳記著作，以及很多涉及研究拿破崙和對拿破崙各種報道的文字海洋中。

“活着，他錯過了這個世界；死了，他卻擁有了這個世界。”

—— 弗朗索瓦-雷內-德-夏多布里昂。

根據讓-圖拉德（ Jean Tulard）的著名說法，自拿破崙1821年去世以來，每天至少都不止一本關於拿破崙的書問世。 讓-圖拉德本人也為皇帝著書立說，並在《世界報》上撰發。然而，根據拿破崙基金會的圖書管理員，一種新計算方法的發明者尚塔爾-普雷沃（Chantal Prévot）認為，這個數字卻有可能還是遠遠被低估了。

通過訪問查詢世界上最大圖書館的數據庫，我們得出自拿破崙駕崩後，每天都有1.8甚至2部關於拿破崙的作品出版的結論。如果再加上視聽及衍生出版物，這個數字就會上升到每天3個以上。這意味着有近22萬件關於拿破崙的著作。而且，請記住，這僅僅還是只以"拿破崙 "或 "波拿巴 "為索引搜索得到結果。如果我們以每分鐘兩頁的平均速度閱讀，而且每一本專著均有兩百頁篇幅，即使不停地閱讀，要至少一個世紀才能讀完。

自拿破崙去世以來，法國人的皇帝一直讓文學界和出版界癡迷。無論是撰書他的黑色傳奇，還是塑造他的神話，近幾十年來，則是在真正地研究拿破崙的歷史。

今年適逢拿破崙逝世200周年，也許與表面現象相反，拿破崙的書籍出版並沒有出現大的數量上的變化。無論是否紀念兩百周年，關於拿破崙的書籍都會有出版，在對拿破崙研究中，出版數量穩定。只是另一方面，歸功於一些暢銷書的成功，一些拿破崙專作印刷數量比前幾年高得多了，如蒂埃里-倫茨（Thierry Lentz）的《追憶拿破崙》（Pour Napoléon）由Perrin出版社出版，銷量接近20,000本，打破此類作品的記錄，還有同樣由 Perrin出版社出版，皮埃爾-布蘭達（Pierre Branda）的《拿破崙在聖赫勒拿》。這些書籍因出版社拿破崙逝世兩百周年紀念的廣告宣傳推波助瀾而引得讀者親睞，但是也同樣陷入很快消退了的爭議。值得強調的是，今年沒有什麼反拿破崙的著作出台。

紀念拿破崙逝世兩百周年的相關展覽會也帶來一波前所未有的出版熱潮。不僅展覽眾多，而且展覽的編製目錄也不勝枚舉。從巴黎軍隊博物館的《拿破崙不在了》（Napoléon n’est plus），（儘管有新冠病毒疫情限制影響，仍有近45,000參觀人次）；在巴黎科技城大廳里的宏大展覽《拿破崙》（Napoléon）；位於楓丹白露城堡的《皇帝的宮殿》（ Palais pour l’Empereur），（該城堡還擁有拿破崙最為壯觀的圖書收藏，也因紀念活動而專門得到修葺。），還有尼斯馬塞納博物館舉辦的《拿破崙與文學》（Napoléon et la littérature）展，展覽表達拿破崙推動文學創作之功不可沒的原因。

"永遠是他！無處無他 ! - 無論是燙燃的還是冰冷的，他的形象都在不斷地震撼着我的思想。" ——維克多-雨果

最引關注、最明顯，或許在某些方面是最出乎人意料的地方，卻是拿破崙本人稱之為要比10萬把刺刀更讓人害怕的報紙與出版：報紙，甚至整個出版界，無論是全國性、地方性、抑或綜合性或專業性的刊物。

版畫 “進入新聞自由的車間 ” © Grandville. 1833

拿破崙是如此喜歡新聞媒體，以至於他把新聞界置於他的警察監視之下；同樣，無獨有偶，昨天和今天的媒體都如此非常熱衷拿破崙，以至於它們也要控制拿破崙，無論是道德的控制，還是歷史學家的控制之下。但無論如何，媒體都繼續對拿破崙大感興趣。

我們很容易觀察到拿破崙所激起的名副其實的社論爆炸，但這是否意味着皇帝和新聞界的關係已經平和？答案里的一個焦點內容顯現在以下事實里，牽涉到拿破崙對人類狀況的責任問題：奴隸、婦女、士兵或平民。爭論之火長久不熄。

因此，我們可以看到，在二百周年紀念之際，大量的報紙爭先恐後地描述紀念這一歷史事件的意義以及與這一紀念活動相關的歷史、藝術、文學、法律和政治等原因。

在重要文獻里，從2020年12月起，《觀點》雜誌（Le Point）率先發表了系列專題。《費加羅報》、《世界報》和《巴黎競賽》也都出版了特刊，分別都用自己的特有詞彙，從最讚美的到最批評的—都拿來獻給拿破崙，彷彿再次顯示了新聞界與皇帝之間的複雜關係。這也是為所有法國媒體都參與進來的原因，很好的例子是《查理周刊》，它在頭版刊登了一幅巨人的拿破崙漫畫，皇帝在向低收入簡易住房區發射大炮，該雜誌副標題是：“又一個退役將軍來此煩我們。“ 《查理周刊》影射的是此前法國一些退休將軍撰文批評社會動蕩並揚言發動內戰引發的爭議。

與這些主要的全國性期刊一樣，幾十家日報也經常刊登拿破崙與法國不同地區相關的或大或小的奇聞軼事。

最後，自然是關於歷史的專業報刊，這又是法國另一個例外。但無論是獨立出版，或是依附於新聞集團或隸屬一個出版社，這些專業歷史刊物也出版了大量面向普通讀者的，與拿破崙逝世200周年相關的作品。

因此，儘管書籍出版與新聞報道經歷變動，但相關書籍讀者群銷售數量卻很穩定。實際上，人數減少了，但他們購買的書籍數量在增加，讀者群也被出版物推出更現代新穎的形式所吸引，比如，一本不能一口氣讀完的詞典、配圖小說、連環畫書，還有那些較短的書籍和文章。歷史於今天，就像其他事物一樣，可以慢慢讀來，而不是被吞咬。

“拿破崙沒有能用劍實現的，我將用筆來實現。” ——奧諾雷-德-巴爾紮克

拿破崙去世以來如書山冊海多的專著、論文和文章，可以說都是對他的身後祭悼。向這位既是書蟲，又是一位鐵面審查官，同時也是擁有7萬本“藏書帝國”的人表示敬意。拿破崙的藏書目前分藏於不同的圖書館裡。

作為一名熱衷的讀者，拿破崙親自組建了他的圖書館，從藏書的構成到作品的分類都親歷親為。他對自己最後一個圖書館，即聖赫勒拿島的圖書館裡只有5000本藏書而感到遺憾 !

楓丹白露城堡內的戴安娜長廊 © Florian Riva, 2014

楓丹白露城堡內戴安娜長廊的圖書館。圖片: Florian Riva, 2014

拿破崙博覽群書：歷史、地理、哲學、詩歌、戲劇，甚至是我們今天所說的輕鬆文學都不放過。但應該強調的，雖然拿破崙讀所有的書，但他從不沾宗教書籍，這一點倒是與他作為一個法國大革命者，受啟蒙運動影響者身份很一致。

拿破崙沉湎於閱讀，熱衷收藏，追求不斷豐富他的圖書收藏，更因為他被流放困鎖在聖赫勒拿島的生涯而更突出。在那孤島上，閱讀是他最喜歡的時光消遣。圖書館是拿破崙最後的權力擁有地，直到他於1821年5月5日殞逝。

用多角稜鏡檢視新聞和文學一年間如何紀念拿破崙，對法國國際廣播電台外語部各編輯部來說，不僅是翻過紀念拿破崙一頁，也是開啟新的紀念年一頁的理想方式，因為來年，我們要隆重紀念法國另一位享名全世界的讓-巴蒂斯.波克林（Jean-Baptiste Poquelin），即眾所周知的大戲劇家莫里哀誕辰400周年。

（編譯：索菲)