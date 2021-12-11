華日意見版刊文：麻省理工學院的研究對中國軍隊有幫助嗎？

華爾街日報意見觀點版12月10日刊登米歇爾·貝瑟爾( Michelle Bethel )的署名文章，題為：“麻省理工學院的研究對中國軍隊有幫助嗎？”講述她對已故繼父帕特里克-麥戈文(Patrick McGovern)在麻省理工學院創立的大腦研究所與中國合作的擔憂。米歇爾·貝瑟爾警告：“麻省理工學院對中國發生的事件或與中國機構在尖端科學領域合作的風險沒有把握，這些機構可能會被盜用或濫用。”

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文章寫道：“七年前，當我加入麻省理工學院麥戈文大腦研究所的董事會時，我感到非常興奮。但上周我辭職了。我不再相信該研究所能夠在與中國政權的附屬機構合作的同時，為人類的利益推動科學的邊界。”

“我的繼父，已故的帕特里克-麥戈文，在2000年創立了該研究所，以促進對人類對大腦的了解和治療疾病。他是一位全球先鋒，在中國比較樂觀的時期，他擴大了研究所與中國機構的合作。”

“我對中國和中國人民有着真正的感情。2006年，我和我的丈夫搬到了上海。在接下來的七年裡，我在那裡生了三個孩子，並學習了中國的文化和語言。”

米歇爾·貝瑟爾指出：那時的中國是不同的，但時代變了。“共產黨已經在中國社會的各個方面——經濟、社會、文化以及科學重新確立了自己的地位。然而，麻省理工學院和麥戈文研究所似乎未能仔細審查這些發展。我認為，麻省理工學院對中國發生的事件或與中國機構在尖端科學領域合作的風險沒有把握，這些機構可能會因軍事現代化或鎮壓而被盜用或濫用。”

“通過與中國的機構進行研究，麥戈文研究所可能會在不知不覺中幫助該國的壓制性安全機構或其軍隊。中國官員發表文章，宣稱生物學是一個新的戰爭領域。”

“中國共產黨為了追求所謂的“軍民融合”，通過了法律規定所有機構，包括與西方大學合作的機構，都有義務為中國軍隊的現代化建設服務。這一要求和黨的不透明性使得很難確定解放軍是否在使用我們的研究。”

“我擔心以我繼父的名字命名的機構可能會損害聲譽。幾年前，當我第一次提出這些擔憂時，其他董事會成員感到被冒犯了。有人說，任何對中國共產黨野心的認真調查都是“種族主義”。該研究所的一位主要成員要求我“堅持科學”，不要再提中國。”

“麥戈文董事會中沒有人可以確定該研究所與深圳先進技術研究院或中國大學的合作是否有利於中國軍隊。這些機構不受美國法律或麻省理工學院規則的約束，他們屬於中國的法律。”

“鑒於我的擔憂，合乎邏輯的下一步將是經過深思熟慮的討論。作為學術機構，我們應該提倡多元化的意見和真誠的辯論。然而，當研究所的同事突然停止這個想法時，我認為繼續在內部表達我的擔憂——或者繼續留在董事會——沒什麼價值。”

“在離別時，我要求董事會以及全國其他類似機構採取立場，反對與專制政府合作。在追求科學之前，我們應該提倡道德。”

華爾街日報介紹：米歇爾·貝瑟爾( Michelle Bethel )是 Pazow 的 CEO和麻省理工學院斯隆管理學院的校友。