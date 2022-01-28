美國聯邦通信委員會撤銷中國聯通在美運營許可

美國聯邦通信委員會（FCC）1月27日發表聲明宣布，撤銷中國聯通(美洲)運營有限公司在美提供州際和國際通信服務的授權。撤銷令指示中國聯通(美洲)公司在該命令發布後60天內停止其在美提供的任何國內或國際服務。這是美國監管機構禁止中國電信運營商繼續在美運營的最新舉措。

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FCC的聲明稱：“根據行政當局部門的意見、對該公司在本程序中的答覆的徹底審查、公共記錄以及聯邦通信委員會根據法律進行的公共利益分析，委員會認為今天的行動保障了國家的電信基礎設施免受潛在的安全威脅。 ”

聲明稱：“2021年3月，FCC發現中國聯通(美洲)公司未能消除對其保留在美國提供電信服務權力的嚴重關切。因此，委員會通過了一些程序，允許中國聯通(美洲)公司、行政當局部門構和公眾在此問題上提出任何剩餘的論點或證據。今天，根據FCC的公共利益分析和廣泛的記錄，委員會認為中國聯通(美洲)公司保留其第214條的權力不再符合當前和未來的公共利益、便利和必要性。 ”

“214牌照”是指根據美國通信法（1934年版及1996年修訂版）第214條規定，取得FCC頒發的國際電信業務授權——在美國與外國之間提供國際公共運營商通信服務，同時基於一攬子授權在美國提供國內跨州公共運營商通信服務。

FCC方面表示，“首先，該命令認為，許中國聯通(美洲)美洲公司作為中國國有企業的美國子公司，受到中國政府的利用、影響和控制，極有可能在沒有充分的法律程序和獨立司法監督的情況下被迫滿足中國政府的要求。”

FCC的聲明稱：“第二，考慮到自二十年前委員會授權中國聯通(美洲)公司在美國提供電信服務以來，與中國有關的國家安全環境發生了變化，該命令認為，中國聯通(美洲)公司的所有權和中國政府的控制權引起了重大的國家安全和執法風險，為中國聯通(美洲)公司、其母公司實體和中國政府提供了訪問、儲存、破壞和/或錯誤引導美國通信的機會，從而使他們能夠從事針對美國的間諜活動和其他有害活動。 ”

FCC的聲明稱：“第三，中國聯通(美洲)公司的行為和對委員會和國會的陳述表明其缺乏坦誠、可信度和可靠性，削弱了委員會和其他美國政府機構對電信運營商的基本信任度，因為在美國提供電信服務的性質非常重要。第四，該命令認為，緩解措施不會解決這些重大的國家安全和執法問題。 ”

FCC表示，“委員會將通過在委員會網站上發布英文、簡體中文和繁體中文的消費者指南，向中國聯通(美洲)公司的移動服務客戶告知委員會的決定，並提高對其他選擇的認識，從而努力提高消費者的認識。”這不是美國對中國在美電信運營商的第一次出手。去年10月，FCC決定撤銷中國電信(美洲)公司在美國運營的授權。

據美國電視有限新聞網（CNN）報導，FCC主席羅森沃爾特（Jessica Rosenworcel）表示，“今天，我們採取另一個關鍵步驟，保護我們的通信網絡免受外國國家安全威脅”。她補充說：“有越來越多的證據表明，中國的國有運營商對我們的電信網絡安全構成了真正的威脅，而且這種威脅也越來越大。”

FCC在一條推文中說，這一行動“保障了國家的電信基礎設施免受潛在的安全威脅”。報導指，中國聯通自2002年以來一直在美國運營，當時它被FCC授權提供電信服務。根據一份文件顯示，該公司2020年在全球擁有超過3.51億用戶。