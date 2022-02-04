沃蘇勒國際亞洲電影節阿富汗電影日：請世界不要遺忘阿富汗人

位於法國東部弗朗什-孔泰省的小城沃蘇勒再次成為亞洲電影愛好者聚集地，2月1號至2月8號，第28屆沃蘇勒國際亞洲電影節在因為新冠疫情被迫停辦了一年之後，終於得以再次舉行，將來自亞洲眾多國家的超過80部精彩影片帶給觀眾，沃蘇勒小城的脈搏在一周的時間內為亞洲影片而跳動。

廣告 繼續瀏覽後續

說起亞洲電影，來自中國，日本，韓國等國的電影當然是各大電影節的常客，但阿富汗電影並不廣為人知，但沃蘇勒亞洲電影節多年來一直都在為阿富汗的電影提供與觀眾見面的平台。阿富汗命運多舛，塔利班在去年7月份迅速掌權之後，包括導演在內的藝術家成為塔利班政權壓迫甚至追殺的對象，三名曾經把電影作品帶到沃蘇勒電影節的阿富汗導演就在2021年7月底，塔利班奪權後向國際社會發出緊急呼籲，他們指出當所有外國軍事力量都離開了阿富汗後，在很短時間內佔領了幾乎所有地區的塔利班殘忍地殺害民眾，尤其追殺記者和藝術家，西方國家呼籲積極拯救曾經幫助過聯軍的當地翻譯及其家庭，但是很多獨立電影人士的命運卻無人關注，但他們由於都曾經拍攝過批評塔利班的影片，因此人身安全受到嚴重威脅、呼籲希望國際電影人能立即採取措施拯救他們。

沃蘇勒電影節積極回應了這個呼籲，不僅選擇了四部阿富汗的影片進入競賽單元，而且將2月4號周五這一天定為向阿富汗影片致敬日。呼籲書的兩位簽署人也親自到電影節與觀眾交流見面，其中包括在塔利班掌權後流亡到了伊朗的女導演薩迪克-巴爾馬克（Sadiq Barmak）和曾經獲得2002年法國龔古爾文學獎的阿富汗籍作家兼導演阿提克-拉希米（Atiq Rahimi），薩迪克-巴爾馬克還在電影院前進行了一場非常震撼的行為藝術表演，通過流血的形象來喚起人們對塔利班統治下阿富汗人命運的關注，她也將這個表演獻給所有的受到塔利班迫害但是非常勇敢的阿富汗婦女，她說自己將利用一切機會為阿富汗婦女發聲，懇請世界不要遺忘深陷苦難中的阿富汗人民，讓支援阿富汗人民的呼聲不斷傳出去。他們同時也呼籲國際社會不要承認塔利班政權。

另外，今年的電影節一個單元向中國的著名導演謝飛致敬，他的多部重要代表作都在電影節上放映。日本導演深田晃司是本屆電影節榮譽金環獎的獲得者之一，他也從日本來到沃蘇勒與觀眾見面。

除了主競賽單元外，另外主題單元分別是：當代亞洲電影的風貌、首映、以歷史為背景和關注絲綢之路上的電影等多個單元，據介紹，在一個星期的時間內共有80多部影片上映，其中超過一半是首映。我們會在今後幾天的時間內為大家繼續報道。