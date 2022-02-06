新冠病毒疫苗mRNA開發：中美日激烈競爭

在新冠病毒疫苗上全面開始使用的mRNA技術方面，佔據優勢的國家有哪些？據日本經濟新聞分析相關專利發現，美國掌握專利申請件數的5成，具有壓倒性優勢。不過，如果觀察對其他技術產生的影響等專利的各種價值，日本企業也躋身前列，捲土重來的空間巨大。

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日本經濟新聞今天報道說，從專利申請看中美日mRNA技術有多強。mRNA是利用細胞核中的DNA複製遺傳信息、使之按設計圖產生蛋白質的物質。1960年代被發現，2000年前後起全面開始用於醫藥品的開發。

日本經濟新聞社出資的數據分析企業Astamuse分析了2001年以後的mRNA相關技術的專利申請情況。在全球申請的1萬864項專利中，按國別來看，首位是美國，高達5167項，佔整體的48％。其次是德國（1317項）、中國（858項）和瑞士（同前）。日本以838項排在第5位。

成為研發核心的是美國和德國。按具體申請方觀察專利數量，德國CureVac以745項排在首位。該公司成立於2000年，長期推進mRNA疫苗的研發。此外，美國莫德納（Moderna，272項）和德國BioNTech（79項）等涉足新冠病毒疫苗的企業也躋身前列。

從美國來看，不僅是企業，政府組織的申請專利也很多。美國衛生與社會福利部（HHS，152項）和美國國立衛生研究院（NIH，18項）等就是代表。莫德納攜手NIH開發了新冠病毒疫苗。美國在mRNA疫苗的實用化方面領跑，在很大程度上是因為官民攜手推進了有效性和安全性研究，以及作為醫藥品進行量產所需的研究。

另一方面，如果分析專利的各方面競爭力，與數量不同的局面將浮出水面。Astamuse分析了重要性和剩餘有效期等各專利的價值，排在首位的是美國賓夕法尼亞大學擁有的專利。這是將mRNA應用於醫藥品之際所需的重要合成技術，是被用於莫德納和BioNTech疫苗的核心專利。

日本經濟新聞說，從日本企業來看，第一三共擁有的專利排在第15位。這是用於治療體力逐漸下降的“肌肉萎縮症”的mRNA技術，於2005年申請專利。東京大學和千葉大學等擁有的專利也獲得高度評價，在排名前50的專利中，4項來自日本企業。可以說在每項專利的價值方面，日本企業也具備一定競爭力。

此次的新冠病毒疫苗是採用mRNA的醫藥品在全球首次得到實用化。新冠疫苗領域的成功成為推動力，今後mRNA技術有望應用於廣泛領域。製藥企業和研究機構正在推進應對癌症、心臟病和罕見疾病的治療藥的研究。美國調查公司BCC Research預測稱，mRNA醫藥品的世界市場規模在2021年為467億美元，到2026年將增加至1000億美元。

預計開發競爭會進一步變得激烈。東京醫科齒科大學的教授位高啟史指出，“mRNA仍處於發展途中，技術方面等改進的空間巨大”。不僅是英國葛蘭素史克（GSK）和瑞士諾華（Novartis）等世界製藥巨頭，中國和印度也啟動了自主mRNA技術的開發。

該報道稱，圍繞mRNA知識產權的競爭將在今後全面展開，在疫苗技術上領跑的莫德納和BioNTech等未必能一路領先。在傳染病以外的領域，日本企業大顯身手的空間也很多。在各國大力推進開發mRNA技術的背景下，日本也需要建立包括科學預算的分配在內、官民攜手採取行動的研發體制。